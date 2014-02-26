Россиянка Елена Исинбаева номинирована на спортивный "Оскар"

Фото: ИТАР-ТАСС

Российская легкоатлетка Елена Исинбаева вошла в число номинантов на премию Laureus World Sport Awards-2014 как "спортсменка года" и "возвращение года", сообщает официальный сайт премии. Эту награду часто называют спортивным "Оскаром".

Помимо Исинбаевой, выигрывавшей в 2013 году чемпионат мира в Москве, на звание "спортсменки год" претендуют немецкая футболистка Надин Ангерер, американская пловчиха Мисси Франклин, ямайская бегунья Шелли-Энн Фрэйзер-Прайс, словенская горнолыжница Тина Мазе и американская теннисистка Серена Уильямс.

В номинации "возвращение года" конкуренцию Исинбаевой составят испанский теннисист Рафаэль Надаль, американский баскетболист Тони Паркер, бразильский футболист Роналдиньо, американский гольфист Тайгер Вудс и команда по парусному спорту Oracle Team USA.

Отметим, что Исинбаева получала премию Laureus World Sports Awards в 2007 и 2009 годах.

У мужчин на звание "лучшего спортсмена года" номинированы ямайский спринтер Усейн Болт, британский легкоатлет Мо Фарах, американский баскетболист Леброн Джеймс, испанский теннисист Рафаэль Надаль, португальский футболист Криштиану Роналду и немецкий гонщик "Формулы-1" Себастьян Феттель. Кроме того, премию вручат лучшей команде года, за звание которой поборются футбольный клуб "Бавария", сборная Бразилии по футболу, дуэт американских теннисистов Боб и Майк Брайан, баскетбольная команда НБА "Майами Хит" и команда "Формулы-1" "Ред Булл".

Церемония вручения премии Laureus пройдет в Куала-Лумпуре (Малайзия) 26 марта.