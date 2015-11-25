Путин присвоил звание Героя России погибшему пилоту Су-24

Погибшему пилоту бомбардировщика Су-24 присвоено звание Героя России

Погибший пилот Су-24, сбитого турецким истребителем на границе Сирии и Турции, будет награжден Звездой Героя России. Об заявил президент России Владимир Путин.

Как сообщила пресс-служба президента, за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга подполковнику Олегу Пешкову присвоено звание Героя России (посмертно).

Говоря о втором пилоте, президент сказал: "Он спасен, это штурман, он находится на нашей, думаю, что уже находится на базе, на аэродроме".

"И ему так же, как и всем другим участникам операции, в том числе операции по спасению, будут присуждены государственные награды. Министерство обороны вышло с этим предложением", – цитирует Путина "Интерфакс".

Ранее о том, что спецподразделения России и Сирии спасли штурмана Су-24, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Фронтовой бомбардировщик Су-24 из состава российской авиагруппы в Сирии был атакован во вторник утром, когда возвращался с задания на военную базу. Ракету "воздух-воздух" выпустил по самолету турецкий истребитель F-16. Машина упала на севере Сирии, около границы с Турцией. Оба пилота успели катапультироваться.

По некоторым данным, один из летчиков был убит огнем с земли. Кроме того, во время поисково-спасательной операции был сбит российский военный вертолет. Погиб один морской пехотинец-контрактник.

Президент России Владимир Путин назвал гибель Су-24 "ударом в спину со стороны пособников террористов".

Добавим, что в администрации американского президента пришли к выводу, что российский Су-24 был сбит над территорией Сирии.