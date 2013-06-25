Семьи, воспитывающие более четырех детей, наградят почетными знаками

Фото: ИТАР-ТАСС

В День семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля, 29 столичных семей получат почетный знак "Родительская слава города Москвы". На счет одного из родителей будет перечислено 125 тысяч рублей.

Награждены будут семьи, воспитывающие пять и более детей и проживающие в столице не менее 10 лет. Среди награжденных - 12 семей с пятью детьми, семь - с шестью, пять - с семью, две - с десятью и более.

Из бюджета города не потребуется выделять дополнительные средства на выплаты многодетным семьям, так как они предусмотрены в госпрограмме социальной поддержки москвичей на 2012–2016 годы, отметил на заседании правительства во вторник глава департамента социальной защиты населения города Москвы Владимир Петросян.

Отметим, что за пять месяцев с начала 2013 года в городе родилось 54 тысячи детей, что на две тысячи больше показателей аналогичного периода прошлого года.

Всего в Москве живут 1,2 миллиона семей, 82 из них - многодетные.