"Левиафан" стал лучшим иностранным фильмом по мнению кинокритиков Лондона

Андрей Звягинцев. Фото: M24.ru

Фильм "Левиафан" Андрея Звягинцева победил в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" на 35-й премии кинокритиков Лондона.

Церемония вручения наград проходит в воскресенье вечером в британской столице.

В своей номинации "Левиафан" соревновался с фильмами "Два дня, одна ночь" Жан-Пьера и Люка Дарденна, "Зимняя спячка" Нури Бильге Джейлана и "Ида" Павла Павликовского.

Напомним, ранее "Левиафан" удостоился премии "Золотой глобус" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Кроме того, фильм Звягинцева вошел в число номинантов премии "Оскар". Картина претендует на звание лучшего фильма на иностранном языке. В номинации также представлены "Ида" Павла Павликовского, "Мандарины" Зазы Урушадзе, "Тимбукту" Абдеррахмана Сисако и "Дикие истории" Дамиана Сифрона.

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