Премию по экономике памяти Альфреда Нобеля получили два американца

Фото: nobelprize.org

Нобелевская премия по экономике за 2012 год присуждена американцам Элвину Роту и Ллойду Шепли за теории по разработке рыночных институтов, сообщается на сайте Нобелевского комитета.

Годом ранее лауреатами премии стали американцы Томас Сарджент и Кристофер Симс. Премия была вручена за "эмпирические исследования причинно-следственных связей в макроэкономике".

Премия по экономике не была учреждена Альфредом Нобелем. Ее было решено присуждать лишь с 1968 года, официально она называется премией Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля.

Всего с 1968 года было выдано 43 премии по экономике. Из них 5 премий были поделены между тремя лауреатами, 16 премий – между двумя, и 22 человека получили премию единолично.

Средний возраст лауреатов в этой номинации – 62 года. Самому молодому лауреату исполнился 51 год, самому старому – 90 лет.

Первой и единственной на сегодняшний день женщиной, удостоенной "Нобелевки" по экономике, является американка Элинор Остром, получившая ее совместно с Оливером Уильямсоном "за исследования в области экономической организации".

Есть среди лауреатов и русские ученые, однако это эмигранты, поэтому награждались они как граждане других стран. В частности, это Леонид Гурвич, получивший премию "за создание основ теории оптимальных механизмов"; Саймон Смит Кузнец (Семен Абрамович Кузнец), награжденный "за эмпирически обоснованное толкование экономического роста, которое привело к новому, более глубокому пониманию экономической и социальной структуры и процесса развития в целом; Василий Леонтьев, ставший лауреатом "за развитие метода "затраты — выпуск" и за его применение к важным экономическим проблемам".