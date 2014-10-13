Москва Нобелевская: кто из лауреатов родился, работал и жил в столице

Фото: nobelprize.org

В понедельник, 13 октября, завершилась Нобелевская неделя. Последним лауреатом 2014 года стал Жан Тироль, получивший премию по экономике "за анализ рыночной власти и ее регуляции". В России за всю историю Нобелевской премии был 21 лауреат. Сетевое издание M24.ru вспомнило тех, кто родился или работал в Москве.

Покорители "Белокаменной"

Николай Семенов

Химия

Николай Семенов родился в Саратове, учился в Петрограде (нынешнем Санкт-Петербурге), а после не сложившейся военной службы и вовсе дезертировал в Томск. Однако именно приехав в Москву, он добился своих самых значительных успехов.

В 1931 году Семенов в Петрограде основал Институт химической физики Российской Академии наук (директором которого, к слову, он являлся до конца жизни). Но через несколько лет после основания институт переехал в Москву.

Впоследствии судьба связала химика с Московским государственным университетом. С 1944 года Семенов стал преподавать на только вернувшемся из эвакуации физическом факультете МГУ.

Однако на физфаке его приняли более чем прохладно, и в том же году ученый организовал на химическом факультете Московского университета кафедру химической кинетики, которой он впоследствии заведовал более 40 лет.

В 1946 году Семенов совместно с другим Нобелевским лауреатом Петром Капицей основали Московский физико-технический институт. Он же создал и являлся научным руководителем факультета молекулярной и химической физики этого института.

Основным научными достижениям являются количественная теория химических цепных реакций, а также теория теплового взрыва и горения газовых смесей. Именно за работы Семенова по теории цепных реакций в 1956 году ученый и был удостоен Нобелевской премии по химии.

Николай Семенов (справа) и Петр Капица (слева), портрет работы Кустодиева, 1921

Петр Черенков, Игорь Тамм и Илья Франк

Физика

Воронежский физик Петр Черенков стал преподавать в Московском энергетическом университете в 44 года – в 1948 году. А с 1951 года являлся профессором МИФИ. Черенков создал и много лет возглавлял отдел физики высоких энергий в филиале Физического института имени П.Н. Лебедева в Троицке.

Игорь Тамм с 1922 года и до конца карьеры работал в Москве. Долгое время он руководил кафедрой теоретической физики физфака МГУ, где стал доцентом и профессором.

Илья Франк родился в Санкт-Петербурге, однако отец будущего физика происходил из известного московского еврейского семейства. После окончания в 1930 году физико-математического факультета МГУ Франк работал в Ленинграде, однако с 1934 года вернулся в Москву, где вместе с Таммом занялся исследованиями в ФИАН имени П.Н. Лебедева.

В 1934 году Петр Черенков обнаружил специфическое голубое свечение прозрачных жидкостей при облучении их быстрыми заряженными частицами. Чуть позже выяснилось, что электроны в воде двигались со скоростью выше скорости света.

Это вызывало в воде некий эквивалент ударной волны подобно сверхзвуковому самолету в атмосфере. Спустя год теорию излучения Черенкова разработали Тамм и Франк, за что в 1958 году все три ученых получили Нобелевскую премию.

Николай Басов и Александр Прохоров

Физика

Николай Басов родился в Липецкой области в 1922 году. После войны он поступил в МИФИ, где защитил диплом в 1950 году. В 1958-1972 годах Басов был заместителем директора ФИАН, а с 1973 по 1989 годы – директором этого института. Здесь в 1963 году он организовал Лабораторию квантовой радиофизики, которую возглавлял до своей смерти.

Александр Прохоров родился в Австралии, в семье русского рабочего-революционера, бежавшего от преследований царского режима. С 1982 году был директором Института общей физики Академии наук, который возглавлял до 1998, а затем являлся его почетным директором. Одновременно преподавал в МГУ (с 1959 в должности профессора) и МФТИ, где с 1971 года заведовал кафедрой.

С 1948 года Басов работал лаборантом в ФИАН, где и продолжил работу после получения диплома под руководством Александра Прохорова. Вместе с Прохоровым Басов установил принцип усиления и генерации электромагнитного излучения квантовыми системами.

Это позволило в 1954 году создать первый квантовый генератор на пучке молекул аммиака. Впоследствии за разработку нового принципа генерации и усиления радиоволн оба ученых получили Нобелевскую премию по физике.

Лев Ландау (справа) со своим учителем Нильсом Бором на "Празднике Архимеда" на ступенях Физического факультета МГУ, 1961 год

Лев Ландау

Физика

Академик Лев Ландау считается легендарной фигурой в истории отечественной и мировой науки. Квантовая механика, физика твердого тела, магнетизм, физика низких температур, сверхпроводимость и сверхтекучесть, физика космических лучей, астрофизика, гидродинамика, квантовая электродинамика, квантовая теория поля, физика атомного ядра и физика элементарных частиц, теория химических реакций, физика плазмы — далеко не полный перечень областей, фундаментальный вклад в которые внес великий физик.

После увольнения в феврале 1937 года из Харьковского университета и последовавшей за ним забастовке физиков Ландау принял приглашение Петра Капицы занять должность заведующего теоретическим отделом только что созданного Института физических проблем и переехал в Москву.

В 1943-1947 годах Ландау преподавал на кафедре физики низких температур, а в 1955-1968 годах – на кафедре квантовой теории и электродинамики физического факультета МГУ.

В 1962 году Ландау выдвинул на присуждение Нобелевской премии известный ученый Вернер Гейзенберг. Он выдвигал Ландау на "Нобеля" еще в 1959 году и в 1960 году, за работы Ландау по сверхтекучести гелия, квантовой теории диамагнетизма и его труды по квантовой теории поля.

Сверхтекучесть В экспериментах в 40-х годах естественный газообразный гелий переходил в жидкое состояние при охлаждении до приблизительно четырех градусов выше абсолютного нуля. Последовавшие затем исследования показали, что если эту жидкость охладить еще больше, то она переходит в новое состояние, имеющее очень странные свойства. Капица дал этому состоянию название "сверхтекучесть". В экспериментах в 40-х годах естественный газообразный гелий переходил в жидкое состояние при охлаждении до приблизительно четырех градусов выше абсолютного нуля. Последовавшие затем исследования показали, что если эту жидкость охладить еще больше, то она переходит в новое состояние, имеющее очень странные свойства. Капица дал этому состоянию название "сверхтекучесть". Оригинальность подхода Ландау к проблеме объяснения этих явлений состояла в том, что он рассматривал квантованные состояния движения всей жидкости, вместо того, чтобы изучать положения одиночных атомов, как это делалось учеными ранее. Он объяснил поведение этой жидкости в возбужденном состоянии движением некоторых новых частиц, которые он назвал квази-частицами. Ландау на основе результатов экспериментов и своих вычислений определил физические свойства этих квази-частиц, которые позднее были доказаны экспериментально.



"Коренные" москвичи

Виталий Гинзбург и Алексей Абрикосов

Физика

Виталий Гинзбург родился в 1916 году в Москве в еврейской семье. Он рано остался без матери и до 11 лет получал домашнее образование под руководством отца. В 1934 году поступил сразу на 2-й курс физфака МГУ, который окончил в 1938 году, затем в 1940 году окончил аспирантуру. В том же году Гинзбург защитил кандидатскую диссертацию, а спустя два года – докторскую.

Алексей Абрикосов родился в 1928 году в семье видных патологоанатомов. После окончания школы в 1943 году начал изучать энерготехнику, но в 1945 году перешел к изучению физики.

И Гинзбурга, и Абрикосова жизнь связала с великим ученым Львом Ландау. И если Гинзбург вместе с гениальным физиком в 1950 году создал полуфеноменологическую теорию сверхпроводимости, которую позднее назвали "теория Гинзбурга — Ландау", то Абрикосов в возрасте 19 сдавал Ландау "теоретический минимум", а позднее под его руководством написал кандидатскую диссертацию.

В 2003 году Гинзбург и Абрикосов совместно с британо-американским ученым Энтони Леггеттом получили Нобелевскую премию по физике за "основополагающие работы по теории сверхпроводников и сверхтекучих жидкостей".

Борис Пастернак

Литература

Борис Пастернак родился в творческой еврейской семье в Москве, где провел свой детство и отрочество. Семья Пастернака поддерживала дружбу с известными художниками, музыкантами и писателями. В 1900 году Пастернак не был принят в 5-ю московскую гимназию, однако по предложению директора на следующий год поступил сразу во второй класс.

В 1908 году Пастернак поступил на юридический факультет Московского университета, а годом позднее перевелся на философское отделение историко-филологического факультета. В 1936 году писатель поселился на даче в Переделкине, где с перерывами прожил до конца жизни.

С 1946 по 1950 год Пастернак ежегодно выдвигался на соискание Нобелевской премии по литературе. В 1958 году его кандидатуру предложил прошлогодний лауреат Альбер Камю. В этом же году Пастернак стал вторым писателем из России после Бунина, удостоенным этой престижной награды.

Стоит отметить, что под давлением советских властей Пастернак был вынужден отказаться от премии. Однако уже после смерти писателя Нобелевский комитет признал недействительным отказ Пастернака от награды и вручил диплом и медаль семье покойного лауреата.

Андрей Сахаров

Премия мира

Детство и ранняя юность Андрея Сахарова прошли в столице. Начальное образование будущий физик и правозащитник получил дома, и в школу пошел учиться только с седьмого класса. По окончании средней школы в 1938 году Сахаров поступил на физический факультет МГУ.

В конце 1944 года он попал в аспирантуру, где научным руководителем Сахарова стал Нобелевский лауреат Игорь Тамм. Спустя четыре года молодого физика зачислили в специальную группу, где он участвовал в проектировании и разработке первой советской водородной бомбы.

В это же время Сахаров вместе с Таммом проводил пионерские работы по управляемой термоядерной реакции, а в Московском энергетическом институте читал курсы ядерной физики, теории относительности и электричества.

Однако с конца 1950-х годов курс Сахаров радикально поменялся: он активно выступил за прекращение испытаний ядерного оружия. А позднее он стал еще и одним из лидеров правозащитного движения в СССР.

В 1975 году Сахаров написал книгу "О стране и мире", и в том же году Сахарову присудили Нобелевскую премия мира. В то же время в советских газетах были опубликованы коллективные письма деятелей науки и культуры с осуждением политической деятельности выдающегося физика и правозащитника.

Рожденные в столице

Илья Пригожин

Химия

Илья Романович Пригожин родился в 1917 года в Москве и был вторым сыном в еврейской семье фабриканта, выпускника химического отделения Императорского Московского технического училища и пианистки, студентки Московской консерватории.

Когда Илье было 5 лет, семья эмигрировала из Советской России сначала в Литву, а затем в Берлин. Однако в 1929 году, с ростом антисемитских настроений в Германии, Пригожины решили поселиться в Бельгии, где будущий ученый в 1941 году окончил Брюссельский университет.

В 1977 году Пригожину присудили Нобелевскую премию по химии "за работы по термодинамике необратимых процессов, особенно за теорию диссипативных структур". А в 1982 году Пригожин стал иностранным членом Академии наук СССР.

Леонид Гурвич

Экономика

Леонид Гурвич родился в столице в еврейской семье в 1917 году, за два месяца до Октябрьской революции. В январе 1919 года его семья покинула Москву и вернулась на родину отца в Польшу. С тех пор будущий выдающийся экономист не возвращался в Москву.

Однако во время Второй мировой войны родители Леонида и его брат бежали из Варшавы и попали в советские лагеря. В 2007 году Гурвич получил Нобелевскую премию по экономике "за создание основ теории оптимальных механизмов" и стал самым старым лауреатом этой награды – на момент вручения ему было 90 лет.