Полицейский спас женщину, упавшую под поезд на "Красносельской"

Артем Королюк. Фото: petrovka38.ru

Сотрудник УВД на метрополитене Артем Королюк спас женщину, упавшую на рельсы на станции "Красносельская", сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Вечером 11 февраля 38-летняя пассажирка потеряла сознание и упала на пути. Дежуривший на станции младший сержант бросился спасать женщину: вместе с одним из пассажиров прямо перед приближающимся поездом они спустились на пути и затащили ее в межрельсовый лоток, а затем сами легли в нишу.

Поезд затормозил над ними, для извлечения людей с рельса сняли напряжение. Женщину с ушибами госпитализировали, полицейский и пассажир не пострадали. Руководство УВД на метрополитене решает вопрос о награждении патрульного.

Напомним, ЧП произошло около 20:30. Из-за инцидента поезда на Сокольнической линии метро двигались с увеличенными интервалами.

Кроме того, вечером 11 февраля не ходили поезда от станции "Таганская" до "Беговой". По некоторым данным, там тоже пассажир упал на рельсы.