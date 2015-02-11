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11 февраля, 17:40

"Активный гражданин" получил премию на правительственном саммите в Дубае

награды связь премии приложения Активный гражданин

Фото: M24.ru

Сервис городских референдумов "Активный гражданин" получил на III Международном Правительственном саммите в Дубае премию Best m-Government Service Award, сообщает пресс-служба проекта.

Награду проект получил как "Лучшее иностранное приложение в категории "Социальная сфера". Премия присуждается за мобильные разработки органов власти, направленные на повышение качества жизни и развитие общества. Соперниками "Активного гражданина" были бразильское приложение Hand Talk, помогающее переводить на универсальный язык жестов, и столичный сервис "Наш город".

Приложения оценивались по трем основным критериям – эффективность, простота использования и инновационность решения.

Всего премия Best m-Government Service Award вручается в номинациях "Здравоохранение", "Образование", "Охрана окружающей среды", "Социальная сфера", "Безопасность", "Туризм", "Экономика", "Транспорт и инфраструктура".

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В целом на международное признание претендовали 24 приложения, например: NASA Earth Now, с помощью которого можно наблюдать съемку космоса спутниками в реальном времени, и приложение из Франции Visit Paris Metro, оптимизирующее маршруты передвижения на общественном транспорте Парижа.

Правительственный саммит, который в этом году проходил в Дубае, представляет собой международную дискуссионную площадку, посвященную изучению эволюционных моделей управления.

В рамках мероприятия госслужащие, должностные лица, управленцы, а также представители науки и международных организаций обмениваются опытом и знакомятся с разработками в области электронного правительства.

"Активный гражданин" – сервис проведения электронных референдумов. Приложение запустили 21 мая 2014 года по поручению Сергея Собянина. Каждую неделю мэр и правительство столицы предлагают для обсуждения важные для города вопросы.

За участие в опросах участникам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователи получают статус "Активный гражданин" и возможность купить разнообразные вознаграждения в магазине бонусов. Баллами можно оплатить велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи или полезные мелочи. В опросах сервиса "Активный гражданин" можно поучаствовать на сайте, в мобильном приложении и в МФЦ.

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