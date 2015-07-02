В Москве ветерану Великой Отечественной войны вручили орден спустя 70 лет

Александра Милюкова. Фото: пресс-служба СЗАО

Участнице Великой Отечественной войны, 93-летней Александре Гавриловне Милюковой вручили орден Красной Звезды, сообщает пресс-служба префектуры СЗАО.

Женщина еще в 1945 году была представлена к награде за мужество и отвагу в боях, а также за неоценимый вклад в Победу, но получила ее только сейчас.

Александра Гавриловна родилась в 1922 году в казачьей станице Замьяны на территории нынешней Астраханской области. К моменту, когда началась Великая Отечественная война, она успела получить среднее медицинское образование в фельдшерско-акушерской школе в Астрахани и устроиться на работу заведующей амбулаторией больницы в Сталинградской области.

На фронт она попала только в 1942 году. После ускоренного обучения в училище ПВО Александре Гавриловне была направлена служить на пост воздушного наблюдения, оповещения и связи, именно когда разворачивалась знаменитая Сталинградской битва. Женщина попала в плен, но смогла убежать, затем получила тяжелую контузию, однако осталась на линии фронта.

Она служила старшим фельдшером 513-й роты связи 417-й стрелковой дивизии 4-го Украинского фронта, с солдатами, которого и дошла до Германии, встретив Победу в городе Герлице.

Награду ветерану вручили начальник отдела объединенного комиссариата Москвы по Тушинскому району Олег Вишняков и префект СЗАО Алексей Пашков.

"9 мая в столице прошла акция "Бессмертный полк", когда полмиллиона людей вышли на Красную площадь. И вот сегодня, мы отмечаем еще одно, не такое масштабное, но не менее важное событие – нашему герою вручаем Орден Красной Звезды. Историческая правда торжествует", – отметил префект.

В свою очередь, Александра Гавриловна произнесла слова благодарности за долгожданную награду.

"Большое спасибо за эту высокую награду. Благодарю Вас всех, живите в мире, любите и уважайте друг друга – это самое основное, ведь наша жизнь коротка. Мне уже 93 года и вам всем желаю дожить до этого возраста", – сказала она.