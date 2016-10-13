Премию "Золотой луч" вручат за достижения в области телевидения

Фото: golden-ray.tv

26 октября в столице состоится вручение премии в области спутникового, кабельного и интернет-телевидения "Золотой луч 2016". Об этом сообщают организаторы: Национальная ассоциация телерадиовещателей при участии Eutelsat, Первого канала и Фонда "Академия Российского телевидения".

Премия вручается среди неэфирных тематических телеканалов, которые транслируются при помощи спутниковых, кабельных и интернет-операторов в России и за рубежом.

Награда была создана в 2009 году, когда коммерческое телевидение получило широкую популярность и перешло на цифровое вещание.

"Золотой луч" содействует развитию индустрии и поддерживает высокие стандарты.

При выборе победителей организаторы награды руководствовались территорией вещания канала, объемом аудитории, средой распространения, количеством программ собственного производства, оригинальностью идеи, разнообразием контента. Председатель жюри – президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев.

Премия будет вручена в 19 разножанровых номинациях.