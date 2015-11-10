Сетевое издание m24.ru стало лауреатом Премии Рунета

10 ноября в кинотеатре "Октябрь" объявили победителей "Премии Рунета 2015". Награду в номинации "Культура, СМИ и массовые коммуникации" получило сетевое издание m24.ru.
Издание уже было отмечено "Премией Рунета" в той же номинации в 2013 году.
"Премия Рунета" – награда, которую вручают различным интернет-проектам, которые облегчают для пользователей поиск важной, полезной и позитивной информации. Организатором премии выступает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), соорганизатором 2015 года стал информационный проект ANews.
В этом году за премию сайты и мобильные приложения боролись в 10 номинациях:
"Наука и образование";
"Государство и общество";
"Здоровье, развлечения и отдых";
"Бизнес и инвестиции";
"Культура, СМИ и массовые коммуникации";
"Технологии и инновации";
"Интернет без экстремизма";
"За развитие региональных интернет-проектов";
"Лучший проект в доменной зоне .su";
"Мобильное приложение".
На конкурсе было представлено множество социально-значимых и благотворительных проектов, а также краудсорсинговых ресурсов. За награду также боролись государственные проекты. В их числе – официальный сайт президента России, официальный портал мэра и правительства Москвы, единый портал госуслуг.