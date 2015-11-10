Сетевое издание m24.ru стало лауреатом Премии Рунета

"Вечер": Сетевое издание m24.ru получило Премию Рунета

10 ноября в кинотеатре "Октябрь" объявили победителей "Премии Рунета 2015". Награду в номинации "Культура, СМИ и массовые коммуникации" получило сетевое издание m24.ru.

Издание уже было отмечено "Премией Рунета" в той же номинации в 2013 году.

"Премия Рунета" – награда, которую вручают различным интернет-проектам, которые облегчают для пользователей поиск важной, полезной и позитивной информации. Организатором премии выступает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), соорганизатором 2015 года стал информационный проект ANews.

В этом году за премию сайты и мобильные приложения боролись в 10 номинациях:

"Наука и образование";

"Государство и общество";

"Здоровье, развлечения и отдых";

"Бизнес и инвестиции";

"Культура, СМИ и массовые коммуникации";

"Технологии и инновации";

"Интернет без экстремизма";

"За развитие региональных интернет-проектов";

"Лучший проект в доменной зоне .su";

"Мобильное приложение".

На конкурсе было представлено множество социально-значимых и благотворительных проектов, а также краудсорсинговых ресурсов. За награду также боролись государственные проекты. В их числе – официальный сайт президента России, официальный портал мэра и правительства Москвы, единый портал госуслуг.