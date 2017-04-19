Крутицкую набережную расширят

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Участок Крутицкой набережной от Новоспасского моста до Симоновской набережной расширят до двух полос в каждую сторону. Это позволит увеличить ее пропускную способность до 1800 машин в час, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Реконструировать набережную в наиболее узких местах предполагается за счет акватории Москвы-реки. Таким образом на 4,5–9,5 метра расширят участок протяженностью 400 метров.

На всем протяжении данного участка создадут пешеходную часть шириной не менее трех метров. Проект реализуют за счет бюджетных средств до 2019 года.

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Кроме того, новая улица протянется от Симоновской до Крутицкой набережной. Она станет осью нового квартала. Строительство запланировано на 2017–2018 годы. На ней расположатся жилые районы, которые будут включать в себя всю необходимую инфраструктуру.

Симоновскую набережную реконструируют от Третьего транспортного кольца до Крутицкой набережной, затем – в сторону Велозаводской улицы. Появятся дороги от улицы Восточная до Симоновской набережной и от улицы Ленинская Слобода до третьего Автозаводского проезда.