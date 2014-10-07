По московским меркам: Самая длинная набережная Москвы

Сетевое издание m24.ru и сервис 2ГИС объединились в рамках проекта "По московским меркам", чтобы регулярно делиться с вами самыми занятными цифрами и фактами о Москве. Где в Москве можно увидеть самое большое граффити в России? Какой аквапарк - самый большой в городе? Какой тоннель длиннее других в городе? Об этом и многом другом читайте в наших материалах "По московским меркам".

Самая длинная набережная столицы — это еще и одно из самых красивых и экологически чистых мест Москвы. Речь идет о Нагатинской набережной, протяженность которой достигает 5,5 километров. Она связывает мост Окружной железной дороги и Судостроительную улицу.

Свое название Нагатинская набережная получила от деревни Нагатино, которая находилась в этих местах, а в 1960 году вошла в состав Москвы. По некоторым источникам, происхождение названия деревни связано со словом "гать", что значит "насыпь". Дело в том, что из-за частых паводков, случавшихся на местности, жителям зачастую приходилось строить дома на специально сооруженных возвышениях.

Главными достопримечательностями самой протяженной столичной набережной считаются зеленая зона площадью порядка ста квадратных метров, урбанистическое строение Южного речного вокзала 1985 года и комплекс зданий бело-синей гаммы. За великолепный вид москвичи прозвали дома "парусами".

Фото: ТАСС/Соболев Валентин

В мировом же масштабе значительной протяженностью отличается, например, набережная Геленджика – ее длина 14 километров. Рекордной длиной может похвастаться Днепропетровская набережная на Украине: чтобы пройти ее от начала до конца, нужно преодолеть ни много ни мало 30 километров.