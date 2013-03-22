Российская версия мюзикла "Иствикские ведьмы" празднует 10-летие

"Утро": Сергей Глушко сыграет в мюзикле "Иствикские ведьмы"

В День театра, 26 марта, в Театре киноактера покажут мюзикл "Иствикские ведьмы". В этом году российской постановке легендарного мюзикла исполняется 10 лет.

В захолустном городке Иствик в Новой Англии три одинокие, но все еще очень привлекательные домохозяйки изнывают от тоски. Вокруг совсем нет мужчин, достойных внимания. Однажды женщины собираются выпить и сыграть в карты и в ходе разговора описывают мужчину своей мечты. На следующий день в город приезжает незнакомец, Дэрилл Ван Хорн...

Режиссер постановщик мюзикла - Юнош Юзефович, стихи - Алексея Кортнева.