Театр "Шалом" готовит оригинальный мюзикл по библейскому сюжету

Московский еврейский театр "Шалом" первым среди российских театров готовит постановку оригинального мюзикла на библейскую тему. В четверг в "Шаломе" прошла официальная читка ролей мюзикла "Адам и Ева" на музыку композитора Игоря Демарина. Премьера намечена на осень 2013 года, некоторые театральные критики уверены, что она станет сенсацией городского масштаба.

До сих пор в России существовала только одна подобная постановка - русская версия рок-оперы американца Эндрю Ллойда Уэббера "Иисус Христос - суперзвезда".

Помимо основной труппы театра, в мюзикле примет участие и звездный состав исполнителей главных ролей - Адама, Евы, Лилит и Змея. Имена приглашенных звезд держатся в секрете.

Основанный в 1988 году театр "Шалом" - единственный в России театр, полностью посвященный еврейской культуре и традициям. "Шалом" называет себя "еврейским театром для всех национальностей". Здесь можно увидеть спектакли по лучшим книгам еврейских авторов; спектакли по пьесам Николая Коляды, Анатолия Трушкина и Аркадия Хайта. Детский репертуар составляют постановки по пьесам Народного артиста России Аркадия Хайта - "Кот Леопольд", "Ну, волк, погоди!".

Театр много гастролирует по городам России, в странах СНГ, Европы, Америки, везде встречая живой интерес и отклик у зрителей. Спектакли "Шалома" много раз становились лауреатами театральных фестивалей. После гастролей театра в США американский фонд Sholom Aleichem Memorial Foundation назвал "Шалом" лучшим еврейским театром мира. Возглавляет театр актер и режиссер, Народный артист России Александр Левенбук.