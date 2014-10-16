Форма поиска по сайту

16 октября 2014, 14:28

Культура

В столице поставят музыкальный спектакль "Малыш и Карлсон"

Фото: triumphart.ru

18 октября в ДК имени Зуева стартует музыкальный спектакль "Малыш и Карлсон" в постановке Продюсерского центра "Триумф". Режиссер постановки - Денис Славин, композитор - Леонид Головко, автор стихов - Валерия Карпова, хореограф - Марина Яцевич.

Маленьким театралам о своих приключениях расскажет сам Малыш, который будет общаться с ровесниками. В ролях: Мария Кожемкулова, Дина Белоусова (мюзикл "Бременские музыканты"), Елена Ветрова (актриса кино), Сергей Павлов (актер мюзиклов "Однажды в Одессе" и "Остров сокровищ"), Валерий Пашковский и другие.

Мюзикл можно будет посмотреть 18 октября, 15 ноября, 20 и 21 декабря. Начало - в 12.00.

мюзиклы детские спектакли Малыш и Карлсон

