Зонг-опера "Тодд" вернулась на московские подмостки

"Афиша": В Москве снова покажут зонг-оперу "Тодд"

Группа "Король и шут" после смерти лидера и фронтмена Михаила Горшенева фактически прекратила свое существование. А вот детище "Короля и шута" - мюзикл "Тодд" или зонг-оперу, как называли ее в свое время сами музыканты, решили не закрывать. После некоторого перерыва "Тодд" снова выходит на сцену.

Роль маньяка-парикмахера теперь исполняет музыкант Роберт Остролуцкий, для которого игра в "Тодде" стала дебютом на театральной сцене.

"Большая ответственность принять такой спектакль. За три недели до премьеры я начал готовиться, приложил много сил, все произошло на надрыве", - рассказал Роберт Остролуцкий в интервью телеканалу "Москва 24".

"Основой сюжета рок-мюзикла стала старинная английская легенда о безумном парикмахере Суини Тодде, известная многим по фильму Тима Бертона "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-Стрит" и одноименному бродвейскому мюзиклу. Идея пересказать эту историю в стилистике панк-рока принадлежит Михаилу Горшеневу, лидеру группы "Король и Шут", - отметили организаторы проекта.



Мюзикл покажут 14 и 15 марта в культурном центре "Москвич". Билеты от 600 до 2000 рублей.

Приобрести билеты можно на нашем портале

