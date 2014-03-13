Форма поиска по сайту

13 марта 2014, 12:43

Культура

Зонг-опера "Тодд" вернулась на московские подмостки

"Афиша": В Москве снова покажут зонг-оперу "Тодд"

Группа "Король и шут" после смерти лидера и фронтмена Михаила Горшенева фактически прекратила свое существование. А вот детище "Короля и шута" - мюзикл "Тодд" или зонг-оперу, как называли ее в свое время сами музыканты, решили не закрывать. После некоторого перерыва "Тодд" снова выходит на сцену.

Роль маньяка-парикмахера теперь исполняет музыкант Роберт Остролуцкий, для которого игра в "Тодде" стала дебютом на театральной сцене.

"Большая ответственность принять такой спектакль. За три недели до премьеры я начал готовиться, приложил много сил, все произошло на надрыве", - рассказал Роберт Остролуцкий в интервью телеканалу "Москва 24".

"Основой сюжета рок-мюзикла стала старинная английская легенда о безумном парикмахере Суини Тодде, известная многим по фильму Тима Бертона "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-Стрит" и одноименному бродвейскому мюзиклу. Идея пересказать эту историю в стилистике панк-рока принадлежит Михаилу Горшеневу, лидеру группы "Король и Шут", - отметили организаторы проекта.

Мюзикл покажут 14 и 15 марта в культурном центре "Москвич". Билеты от 600 до 2000 рублей.

$2

мюзиклы Король и Шут рок-оперы рок-музыканты Тодд

