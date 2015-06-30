Форма поиска по сайту

30 июня 2015, 12:01

Культура

Анастасия Стоцкая споет под дождем

Фото: m24.ru/ Игорь Иванко

Певица и актриса Анастасия Стоцкая исполнит главную роль в мюзикле "Поющие под дождем". Ее героиня Лина Ламонт – роскошная и гламурная голливудская дива.

"Мою героиню, признанную звезду немых фильмов, застает врасплох появление звука в кинематографе: ее писклявый голос и жуткий акцент звучат на экране очень нелепо, – рассказала Стоцкая, – Мне нужно ставить очень высокий голос со смешным акцентом и учиться добиваться комического эффекта, при этом сохраняя достоинство и лоск кинодивы".

Ее партнерами на сцене станут Станислав Чунихин, Татьяна Лазарева, Борис Щербаков и другие. Чунихину, известному по мюзиклам MAMMA MIA! и "Призрак Оперы", досталась роль голливудского любимчика и звезды "золотого века" Дона Локвуда – именно в него влюблена главная героиня.

Премьера мюзикла состоится 3 октября 2015 года на сцене театра "Россия".

Мюзикл "Поющие под дождем" основан на одноименном фильме 1952 года, и его признали лучшим американским фильмом-мюзиклом за последние 100 лет. Действие спектакля разворачивается в Голливуде в 1930-е годы, в "Золотой век" американского кинематографа, знаменующий собой великую эпоху перехода от немого к звуковому кино.

В центре сюжета – звезда немого кино Дон Локвуд и его экранная партнерша, красотка Лина Ламонт, уверенная, что их с Доном связывают романтические отношения.

