Мюзикл "Граф Орлов" готовит подарок зрителям к своему юбилею

Мюзикл "Граф Орлов" 16 мая отпразднует свой первый юбилей: его покажут на сцене Театра оперетты уже в 100-й раз. Каждый спектакль проходил с аншлагом, за несколько месяцев он получил признание и у зрителей, и у критиков, рассказала в эфире "Москва FM" руководитель PR-группы мюзикла "Граф Орлов" Московского Академического Театра Оперетты Евгения Ковалева.

"Мы шли с аншлагами. Мы знаем, что люди к нам не единожды приходят, а по несколько раз. Кто-то заплаканный, кто-то счастливый, но, тем не менее, они испытывают эмоции", – отметила Ковалева.

Специально к юбилейному показу для зрителей приготовили подарок – к 100-му спектаклю будет выпущен официальный CD мюзикла. На диске представлены завораживающие музыкальные партии мюзикла, написанные Романом Игнатьевым и Юлием Кимом. На просмотр юбилейного спектакля приглашены известные гости – Дмитрий Харатьян, Виктор Сухоруков и Максим Дунаевский. Звездным будет и актерский состав.

"Для зрителей мы устраиваем множество сюрпризов, никто не уйдет без праздничного настроения, будет много неожиданностей. Артисты – только звездный состав. На сцене Катя Гусева, Теона Дольникова, Игорь Балалаев", – рассказала Ковалева.

Она особо отметила, что мюзикл "Граф Орлов" – это полностью российская постановка. А захватывающий сюжет, основанный на исторических событиях, будет интересен публике всех возрастов.

"Удивительная история любви и предательства между графом Алексеем Орловым и княжной Таракановой. Тут же и Екатерина Великая. В общем, история, интересная как школьникам, так и родителям", – подчеркнула Ковалева.

Премьера мюзикла "Граф Орлов" состоялась в октябре прошлого года. За это время спектакль успел завоевать 4 награды национальной премии "Музыкальное сердце театра" и получить "Нику"-2013 – мюзикл стал лейтмотивом главной кинопремии.