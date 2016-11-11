Представлен мяч Кубка конфедераций – 2017 "Красава"

Фото: fifa.com
Adidas и ФИФА официально представили мяч на предстоящий Кубок конфедераций 2017 года в России.
Мяч получил название "Красава". Узор на поверхности снаряда содержит элементы ярко-красного цвета, который ассоциируется с Россией, а также – с неровными контурами, представляющими метафору драгоценного камня.
Структура мяча состоит из инновационных секций, которые обеспечивают оптимальную поверхность с улучшенными свойствами сцепления и делают мяч хорошо заметным в полете. Увидеть его можно будет уже 14 ноября – в товарищеском матче Россия – Румыния в Грозном.
В Кубке примут участие следующие сборные: Россия (хозяйка турнира), Германия (победитель чемпионата мира по футболу – 2014), Австралия (победитель Кубка Азии по футболу), Чили (победитель Кубка Америки), Мексика (победитель Золотого кубка КОНКАКАФ), Новая Зеландия (победитель Кубка наций ОФК) и Португалия (победитель чемпионата Европы). Последнего участника турнира, которым станет победитель Кубка африканских наций, определят 12 февраля.