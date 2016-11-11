Представлен мяч Кубка конфедераций – 2017 "Красава"

Фото: fifa.com

Adidas и ФИФА официально представили мяч на предстоящий Кубок конфедераций 2017 года в России.

Мяч получил название "Красава". Узор на поверхности снаряда содержит элементы ярко-красного цвета, который ассоциируется с Россией, а также – с неровными контурами, представляющими метафору драгоценного камня.

Структура мяча состоит из инновационных секций, которые обеспечивают оптимальную поверхность с улучшенными свойствами сцепления и делают мяч хорошо заметным в полете. Увидеть его можно будет уже 14 ноября – в товарищеском матче Россия – Румыния в Грозном.