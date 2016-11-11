Форма поиска по сайту

11 ноября 2016, 15:15

Спорт

Представлен мяч Кубка конфедераций – 2017 "Красава"

Фото: fifa.com

Adidas и ФИФА официально представили мяч на предстоящий Кубок конфедераций 2017 года в России.

Мяч получил название "Красава". Узор на поверхности снаряда содержит элементы ярко-красного цвета, который ассоциируется с Россией, а также – с неровными контурами, представляющими метафору драгоценного камня.

Структура мяча состоит из инновационных секций, которые обеспечивают оптимальную поверхность с улучшенными свойствами сцепления и делают мяч хорошо заметным в полете. Увидеть его можно будет уже 14 ноября – в товарищеском матче Россия – Румыния в Грозном.

Кубок конфедераций ФИФА считается репетиционным турниром перед чемпионатом мира по футболу. Он пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля 2017 года. Официальная жеребьевка Кубка состоится в Казани 26 ноября. В этот день болельщики узнают, по каким группам распределят сборные.

В Кубке примут участие следующие сборные: Россия (хозяйка турнира), Германия (победитель чемпионата мира по футболу – 2014), Австралия (победитель Кубка Азии по футболу), Чили (победитель Кубка Америки), Мексика (победитель Золотого кубка КОНКАКАФ), Новая Зеландия (победитель Кубка наций ОФК) и Португалия (победитель чемпионата Европы). Последнего участника турнира, которым станет победитель Кубка африканских наций, определят 12 февраля.

Сюжеты: Кубок конфедераций – 2017 , Подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года
мячи новости спорта

