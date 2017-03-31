"Мослекторий" покажет встречу с композитором и пианистом Антоном Батаговым

31 марта пройдет встреча с композитором и пианистом Антоном Батаговым. Он долгие годы работал на столичных телеканалах, писал музыку к таким передачам, как например: "Итоги", "Суд идет", "Школа злословия", "Тем временем" и другие. Композитор писал музыку к фильмам, в числе которых "Музыка для декабря", "Время перемен", "Тень отца" и так далее. Также музыкант сочинял композиции и для души. В 2015 году его альбом I Fear No More был номинирован на International Classical Music Awards. На встрече маэстро расскажет о родстве рока и академической музыки, музыкальных экспериментах и своем новом альбоме. Например рок-кантата "Тот, кто ушел туда", вошедшая в сборник, основана на древних тибетских текстах. А о других композициях можно будет узнать на лекции.

Мероприятие состоится в рамках цикла открытых мастер-классов и дискуссий в Московских школах искусств "Диалоги". Трансляцию смотрите на сайте "Мослекторий" 31 марта в 19:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.