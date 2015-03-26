Норвежская группа A-ha выпустит новый альбом

Фото: facebook.com/officialaha

Норвежская группа A-ha официально объявила о воссоединении и планах по выпуску нового альбома, сообщается на сайте группы.

Новая пластинка получила название Cast In Steel, ее выход запланирован 4 сентября 2015 года. Релиз будет приурочен к тридцатилетию британского издания дебютного сингла группы Take On Me, с которого начался путь норвежской команды к славе.

Как отметил вокалист Мортен Харкет, последний концерт A-ha в 2010 году все участники группы сочли окончательным прекращением совместной работы. В течение пятилетнего перерыва музыканты поучаствовали в большом количестве творческих проектов.

[html] [/html]

В свою очередь, гитарист Пол Воктор-Савой рассказал как возникла идеи о воссоединении. Группе удалось сохранить реюнион в тайне еще и потому, что знали о нем буквально два человека.

"Мортен заходил ко мне в студию несколько раз, и я ему показывал свои новые песни. Он пел в тех треках, которые ему нравились, и в итоге у нас накопилось 10-12 песен. Главное, что о нашей работе никто не знал: не было никаких сделок, контрактов, запланированных туров, дедлайнов. Мы тихо занимались любимым делом- точно так же как когда-то в домике моих родителей в 80-е. Несколько инструментов, песня, голос", – рассказал гитарист.

В ближайшее время группа отправится в мировое турне, которое пока состоит из 15 концертов в Германии, Австрии и Швейцарии. Что касается следующих выступлений, то о них будет объявлено позже. Кроме того, 27 сентября троица выступит на знаменитом фестивале "Rock In Rio", который отмечает свое тридцатилетие.

При этом как отметил Харкет, после альбома и турне группа не планирует дальнейшей совместно работы.

"Мы договорились, что собираемся вместе только на определенный период. У нас появилась великолепная возможность написать новую главу в нашей истории", – заключил Харкет.

[html] [/html]