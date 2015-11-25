Форма поиска по сайту

25 ноября 2015, 19:25

Культура

Александр Ф. Скляр получил звание Заслуженного артиста России

Фото: facebook.com/AFSklyar

Знаменитый рок-музыкант, основатель и лидер группы группы "Ва-Банкъ" Александр Ф. Скляр получил звание Заслуженного артиста России, передает ТАСС. Почетное звание присвоено рокеру за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

Группа "Ва-Банкъ" была основана в 1986 году и официально прекратила свое существование в 2008. Однако музыканты продолжают периодически реализовывать совместные проекты: на своей странице в Facebook Александр Ф. Скляр анонсировал выход нового совместного видеоклипа на новую песню "А потом Берлин".

Александр Ф. Скляр является организатором и вдохновителем фестиваля альтернативной музыки "Учитесь плавать". На счету Скляра более двух десятков альбомов, записанных как с "Ва-БанкЪ", так и сольно. Музыкант славится любовью к экспериментам: так, он запросто смешивает лирические баллады, уличные романсы и кабаре-мотивы.

