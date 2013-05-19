Россиянка Дина Гарипова заняла 5-е место на "Евровидении-2013"

Дина Гарипова. Фото: ИТАР-ТАСС

Российская исполнительница Дина Гарипова заняла пятое место на "Евровидении-2013". Финал конкурса состоялся этой ночью в шведском городе Мальме. Дина набрала 174 балла за композицию "Что, если", спетую на английском языке.

Наивысшую оценку получила исполнительница из Дании - Эмили дэ Форест. Ее изначально называли главным фаворитом конкурса. Песня датчанки "Только слезы", сопровождавшаяся огненным шоу, набрала 281 балл. При этом впервые в истории конкурса победительница стала известна еще до окончания голосования - дэ Форест лидировала с большим отрывом от остальных участников.

В пятерку лучших также вошли артисты из Азербайджана и Украины, передает телеканал "Москва 24".

Напомним, что Дина Гарипова является победительницей музыкального телепроекта Первого канала "Голос". Талантливая исполнительница из Зеленодольска учится на пятом курсе Института массовых коммуникаций и социальных наук Казанского федерального университета.

"Евровидение" — ежегодный конкурс эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза, который проходит с 1956 года. В конкурсе участвует по одному представителю от каждой из стран, которые подали заявки на участие.