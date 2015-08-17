Форма поиска по сайту

17 августа 2015, 14:50

Фронтмен групппы Radiohead Том Йорк развелся с женой

Фото: radiohead-fan.com

Фронтмен Radiohead Том Йорк развелся со своей супругой Рейчел Оуэнс, вместе с которой он прожил 23 года, сообщает The Daily Mail.

У Тома и Рейчел двое детей – 14-летний сын Ноа и 11-летняя дочь Агнес. Музыкант сообщил, что "после 23 счастливых и творческих лет совместной жизни по ряду причин наши пути разошлись, но мы остались друзьями".

Том добавил, что хочет сосредоточить внимание на работе. Сейчас у музыканта запланированы длительные гастроли с презентацией его сольного альбома Tomorrow’s Modern Boxes, которые стартовали вчера концертом в Токио.

