Фронтмен групппы Radiohead Том Йорк развелся с женой

Фото: radiohead-fan.com

Фронтмен Radiohead Том Йорк развелся со своей супругой Рейчел Оуэнс, вместе с которой он прожил 23 года, сообщает The Daily Mail.

У Тома и Рейчел двое детей – 14-летний сын Ноа и 11-летняя дочь Агнес. Музыкант сообщил, что "после 23 счастливых и творческих лет совместной жизни по ряду причин наши пути разошлись, но мы остались друзьями".

Том добавил, что хочет сосредоточить внимание на работе. Сейчас у музыканта запланированы длительные гастроли с презентацией его сольного альбома Tomorrow’s Modern Boxes, которые стартовали вчера концертом в Токио.