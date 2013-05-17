Экс-солистка ABBA Агнета Фельтског выпустила новый альбом

Агнета Фельтског. Фото: universalmusic.ru

Бывшая солистка шведской группы ABBA Агнета Фельтског представляет слушателям свой новый альбом с нехитрым названием "А". Это пятая англоязычная сольная работа исполнительницы.

Пластинку Агнеты поклонники из разных уголков мира с нетерпением ждали почти 10 лет. И, надо сказать, ожидание того стоило. Помимо сольных композиций альбом включает запись дуэта Фельтског с британским исполнителем Гэри Барлоу – участником группы Take That.

Что касается первого сингла с пластинки, то им была выбрана песня When You Really Loved Someone.

"Впервые за долгие годы Фельтског выступила не только как исполнитель, но и как соавтор новых композиций. Продюсером пластинки стал номинант Грэмми Йорген Элофссон, работавший с Селин Дион и Бритни Спирс", - сообщили в Universal Music Russia.

Добавим, что скачать альбом можно в российском iTunes.