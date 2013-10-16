"Мурлыкающий рокапопс": Илье Лагутенко исполняется 45 лет

Илья Лагутенко. Фото: ИТАР-ТАСС

Сегодня, 16 октября, рок-музыканту и "мурлыкающему" певцу Илье Лагутенко исполняется 45 лет. Почти за полвека он записал 10 студийных альбомов со своей группой "Мумий Тролль", снялся в нескольких фильмах, совершил кругосветное путешествие и первым придумал слово "рокапопс".

Илья Лагутенко родился 16 октября 1968 года в Москве, но после смерти отца в 1969 году семья переехала во Владивосток. Там Илья учился в школе и изучал китайский язык. Окончил востоковедческий факультет Дальневосточного государственного университета. Также он учился в художественной школе и яхт-клубе, увлекался брейк-дансом и скейтбордингом.

Еще в детстве он организовал группу "Бони Пи". В 1983 году - рок-группу "Мумий Тролль". Уже в конце года началась работа над альбомом "Новая луна апреля". С 1987-го по 1989 год участники группы разошлись в связи со службой Лагутенко на Тихоокеанском флоте.

С 1991-го по 1996 год Илья работает коммерческим советником в Китае и Лондоне. В мае 1996 года возвращается к музыке и начинает работу над альбомом "Морская".

В ноябре 1997 года вышел второй альбом группы "Икра", записанный в Лондоне, а в августе 1998 года состоялся релиз двойного альбома "Шамора"

В 2001 году "Мумий Тролль" представлял Россию на "Евровидении" с песней Lady Alpine Blue, где занял 12 место.

В апреле 2009 года вышел первый зарубежный релиз коллектива Comrade Ambassador.

Последняя пластинка "Мумий Тролля" под названием "SOS Матросу" была записана с 2012-го по 2013 год во время кругосветного путешествия.