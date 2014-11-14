Фигурист Ковтун записал музыкальный альбом в стиле рэп

Максим Ковут. Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Российский фигурист Максим Ковтун в составе группу "ГряZные Мысли" записал музыкальный альбом в стиле рэп. Об этом сообщил сам спортсмен в своем Instagram.

Альбом получил название "Неглянец", в него вошли девять треков. Как отметил фигурист, пластинку можно купить в iTunes за "два бакса".

В состав проекта "ГряZные Мысли", который был создан в начале 2014 года и базируется в Екатеринбурге (откуда родом фигурист), входят три человека: MrMonopolist, Макс Палыч (именно под этим именем выступает Ковтун) и Либерти РСК. Альбом записывался в Москве. О гастрольных планах коллектива пока ничего не сообщается.

Неглянец, ГряZные Мысли https://itun.es/ru/KFxe4 2 бакса, чекайте:) Фото опубликовано Kovtun Maxim Pavlovich (@maksim_pavlovich) on ноя 11, 2014 at 11:24 PST

[/html]Ранее спортсмен занимался самостоятельной записью материала. В феврале он выложил в открытый доступ собственные работы двухлетней давности под названием "До неба" и "Слайды".

Максим Ковтун - чемпион России сезона 2013/14 в одиночном катании. На последнем чемпионате мира он стал четвертым, на чемпионате Европы - пятым. В нынешнем сезоне 19-летний фигурист впервые в карьере выиграл этап Гран-при, победив на соревнованиях в Шанхае.