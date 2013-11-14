Симфонический альбом группы "Би-2" выйдет 19 ноября

Фото: ИТАР-ТАСС

Группа "Би-2" завершила работу над новым симфоническим сиквелом. Пластинка записана совместно с пражским симфоническим оркестром. Релиз альбома намечен на 19 ноября. В этот день музыкальные труды Шуры и Левы будут доступны на сайте "Яндекс.музыка".

"С 12 ноября можно осуществить предзаказ альбома на itunes, а 20 ноября пластинка появится в продаже itunes store и google play music. Кстати, за неделю до релиза на google play music можно будет бесплатно послушать один трек. Самые же нетерпеливые смогут найти 6 песен с пластинки на сайте "Нашего радио" – там они появятся 13 ноября", - сообщили музыканты поклонникам.

Подарочные издания пластинки поступят в продажу 21 ноября, а 23 и 24 ноября состоится live-презентация симфонического сиквела в "Крокус Сити Холле". Выступления пройдут в рамках традиционных осенних концертов "Би-2". Все желающие смогут получить новый альбом музыкантов в подарок.

Добавим, что в альбом попали 16 композиций, в числе которых – "Ее глаза", "Девушки", "До утра", "Вечная призрачная встречная", "Реки любви", "Шамбала", "Школа танцев", "Белые одежды".