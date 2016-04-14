Форма поиска по сайту

14 апреля 2016, 14:15

Стас Намин и "Баста" недовольны авторскими отчислениями из РАО

Фото: m24.ru

Стас Намин, "Баста" (Василий Вакуленко) и продюсер и композитор Виктор Дробыш решили изъять свои произведения из Российского авторского общества. Об этом они заявили на конференции в Госдуме. Музыканты недовольны тем, как общество собирает и выплачивает авторские отчисления, в том при проведении концертов.

Директор продюсерского центра Игоря Матвиенко Андрей Лукинов рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", как авторы получают от РАО отчисления за свои произведения.

"РАО – это аккредитованное общество, которое может выдавать разрешения и собирать вознаграждение за использование прав всех авторов, за исключением тех, кто изъял каталоги из управления РАО. В обществе есть стандартная процедура. Организация пишет уведомительное письмо, что во время такого-то концерта такого-то числа в таком-то месте будет исполняться репертуар определенного исполнителя", – пояснил он.

Эксперт добавил, что артист также может выдать разрешение промоутеру, договорившись о получении гонорара за выступления.

Стас Намин и Баста хотят изъять свои произведения из РАО

"Ведомостям" Намин рассказал, что ничего не получает от РАО, хотя является автором популярных песен, которые много лет исполняются на концертах и звучат на радио. Вакуленко не доволен тем, что дает не меньше сотни концертов в год, и получает от общества всего 70-80 тысяч рублей в год.

РАО по решению правительства собирает вознаграждение в пользу авторов с радиостанций, телеканалов, организаторов концертов и т.д. В 2014 году сборы составили 4,6 миллиарда рублей, отмечает издание.

