Американский дуэт MGMT выпускает новую пластинку

Фото: facebook.com/mgmt

Новый альбом американского дуэта MGMT выходит 17 сентября. Называться третья по счету пластинка Эндрю ВанВингардена и Бена Голдвассера будет просто и незатейливо – MGMT.

Новый альбом, включивший в себя десять треков, обещает стать сенсацией в альтернативной музыке - два его предшественника, альбомы Oracular Spectacular и Congratulations, были настолько успешны, что своим выходом сделали MGMT самой обсуждаемой альтернативной группой в мире. Музыканты уже выпустили два сингла - Alien Days и Your Life Is A Lie.

Оформить предварительный заказ на новую пластинку можно на официальном сайте группы MGMT.

Отметим, послушать свежие композиции альтернативщиков можно на iTunes.