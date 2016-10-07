Форма поиска по сайту

07 октября 2016, 19:46

Культура

Therr Maitz выпустили новый клип

Фото: кадр из клипа My Love is Like

Therr Maitz выпустили новый клип My Love is Like. В нем снялись звезды шоу "Танцы на ТНТ" Слава Петренко, Юлиана Бухольц, Аня Тихая, Юля Самойленко, Маиса и другие.

В этом ярком видео обычно вдумчивые Therr Maitz с их лидером Антоном Беляевым в буквальном смысле пустились в пляс.

Действия происходят в супермаркете, посетители которого – идеальные люди с выхолощенными лицами и похожими реакциями. Это воплощение общества, живущего в узких рамках и по шаблону.

Главная героиня покидает это общество, когда встречает свободного от стереотипов мясника. Финальный танец главных героев разрушает не только магазин, но и шаблоны, в которых жили окружающие.

В записи трека использован многотысячный хор поклонников с одного из концертов Therr Maitz. Главные роли в видео исполнили участники группы: вокалистка Виктория Жук и барабанщик Борис Ионов.

Для съемок был отстроен супермаркет и придумано около сотни наименований продуктов. В финальной танцевальной сцене участвовали 100 актеров.

Музыканты записали специальное обращение для читателей m24.ru:


