Преподаватели школы диджеинга Umaker научат менять пластинки и создавать хиты

Фото: M24.ru/Игорь Иванко
4 апреля в профессиональной школе диджеинга, звукозаписи и радио Umaker состоится эксклюзивный мастер-класс "Возможности музыкантов на современной электронной сцене".
За два часа общения с преподавателями школы гости узнают о возможностях современного оборудования и научатся правильно его использовать. Участникам мастер-класса объяснят, как записывать музыкальные произведения и накладывать звуковые эффекты.
Урок проведут мастера диджеинга: Владимир Фонарев, Дима Дем, Илья Масленников и Александр Melodica Красовский.
Смотрите прямую трансляцию на нашем сайте 4 апреля в 15.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
- Когда смотреть: 4 апреля в 15.00
- Что: мастер-класс по созданию и обработке музыки
- Кто: Владимир Фонарев, Дима Дем, Илья Масленников, Александр Melodica Красовскийв
- Кому смотреть: музыкантам, начинающим композиторам и диджеям