Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 апреля 2015, 15:38

Культура

Преподаватели школы диджеинга Umaker научат менять пластинки и создавать хиты

Фото: M24.ru/Игорь Иванко

4 апреля в профессиональной школе диджеинга, звукозаписи и радио Umaker состоится эксклюзивный мастер-класс "Возможности музыкантов на современной электронной сцене".

За два часа общения с преподавателями школы гости узнают о возможностях современного оборудования и научатся правильно его использовать. Участникам мастер-класса объяснят, как записывать музыкальные произведения и накладывать звуковые эффекты.

Урок проведут мастера диджеинга: Владимир Фонарев, Дима Дем, Илья Масленников и Александр Melodica Красовский.

Смотрите прямую трансляцию на нашем сайте 4 апреля в 15.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 4 апреля в 15.00
  • Что: мастер-класс по созданию и обработке музыки
  • Кто: Владимир Фонарев, Дима Дем, Илья Масленников, Александр Melodica Красовскийв
  • Кому смотреть: музыкантам, начинающим композиторам и диджеям

Сюжет: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро
музыканты радио диджеи прямые трансляции песня запись смотреть онлайн на m24.ru мастер-класс UMAKER звук звуковые эффекты

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика