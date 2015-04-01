Преподаватели школы диджеинга Umaker научат менять пластинки и создавать хиты

Фото: M24.ru/Игорь Иванко

4 апреля в профессиональной школе диджеинга, звукозаписи и радио Umaker состоится эксклюзивный мастер-класс "Возможности музыкантов на современной электронной сцене".

За два часа общения с преподавателями школы гости узнают о возможностях современного оборудования и научатся правильно его использовать. Участникам мастер-класса объяснят, как записывать музыкальные произведения и накладывать звуковые эффекты.

Урок проведут мастера диджеинга: Владимир Фонарев, Дима Дем, Илья Масленников и Александр Melodica Красовский.

Смотрите прямую трансляцию на нашем сайте 4 апреля в 15.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.