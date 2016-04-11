Музыкальные критики требуют у ректора Консерватории объяснить сокращение штата

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Ассоциации музыкальных критиков Москвы обратилась к ректору Московской консерватории Александру Соколову с открытым письмом. Обращение связано с громким скандалом, возникшим после того, как двое профессоров Консерватории – Елена Сорокина и Светлана Савенко – были уволены в связи с сокращением штата.

Приводим цитата из письма: "Мы, члены Ассоциации музыкальных критиков Москвы, а также согласные с нами коллеги, не входящие в Ассоциацию, выражаем глубокое удивление фактом увольнения из Консерватории профессоров кафедры истории русской музыки Елены Геннадьевны Сорокиной и Светланы Ильиничны Савенко.

Оба профессора получили уведомление об увольнении по почте. Уведомление составлено в соответствии с законом, но без объяснения причин, за исключением формулировки "в связи с сокращением штата". Уведомлению не предшествовало никаких обсуждений на уровне кафедры или факультета. Однако нас удивляет не только стиль, но и суть случившегося. Поэтому мы не можем не сообщить Вам о своем резком несогласии с произошедшим...

...Елена Геннадьевна Сорокина – многосторонний специалист, историк и практик, организатор фестивалей и конференций. Педагог с более чем полувековым опытом, наставник многих состоявшихся музыковедов нескольких поколений. Пианистка, мастер и педагог камерного ансамбля.

Светлана Ильинична Савенко – ведущий российский эксперт по отечественной музыке ХХ и ХХI веков, один из главных специалистов по творчеству Игоря Стравинского. Ее работы известны за пределами России, она постоянный участник международных конференций и проектов. Светлана Савенко – доктор искусствоведения, профессор, ведущий научный сотрудник Государственного института искусствознания. Автор нескольких монографий и более 100 научных статей в отечественных и зарубежных изданиях. Организатор международных научных конференций. Певица, исполнитель десятков сочинений новой музыки. В МГК работает почти двадцать лет, с 1997 года, на кафедре истории русской музыки и межфакультетской кафедре современной музыки...

...Александр Сергеевич, мы не ставим под сомнение Ваше право решать кадровые вопросы. Мы также понимаем, что необходимость сокращения штата носит объективный характер. Но мы также убеждены в праве студентов на качественное образование. Именно такое могут предоставить будущим профессионалам профессора Сорокина и Савенко.

Имена этих ученых известны далеко за пределами Консерватории, имеют международное звучание и делают честь всей кафедре русской музыки. Именно поэтому решение об их увольнении перестает быть внутриконсерваторским событием, оно затрагивает всех, кому небезразличен уровень отечественной науки и преподавания.

Мы возмущены происшедшим, но еще не вышедшим в опубликованный приказ увольнением ученых, с чьими именами ассоциируется престиж Московской государственной консерватории, и настоятельно просим скорейшего пересмотра этого решения. В силу известной боязни коллектива Консерватории коллегиально отстаивать справедливость или указывать на скороспелые решения администрации просим принять во внимание нашу однозначную сплоченность по данному вопросу".

Среди подписавших письмо – композиторы Александр Кнайфель, Валентин Сильвестров, Владимир Мартынов, Сергей Слонимский, Виктор Екимовский, дирижер Владимир Юровский, музыковеды Ричард Тарускин, Марина Нестьева, Людмила Ковнацкая, пианисты Юрий Фаворин, Полина Осетинская, Дмитрий Маслеев и другие известные музыканты.