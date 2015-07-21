Так восходила "Радуга": звуки и символы канонического рок-альбома группы Rainbow

Экономический обозреватель Константин Цыганков не только знает все про стоимость нефти и курсы валют. Еще он очень любит слушать музыку. По просьбе m24.ru он рассказал об одном из самых важных альбомов в истории рока – Rising группы Rainbow, оказавшемся его самым любимым.

В одном из моих любимых зарубежных сериалов Suits (в российском переводе "Форс-мажоры" или "Иски") главный герой – преуспевающий юрист Харви Спектер является владельцем внушительной коллекции виниловых пластинок. В огромном, занимающем всю стену шкафу хранятся сотни записей классического американского джаза и блюза – коллекция, которой позавидовали бы многие меломаны.

Мое собрание винила, мягко говоря, в разы меньше – всего несколько десятков экземпляров. Да и редкостью мои пластинки не отличаются: их легко можно найти на зарубежных сайтах типа Amazon и даже в некоторых специализированных российских магазинах. Но для меня эта коллекция – квинтэссенция того, что я ценю в музыке, мое маленькое и бесценное сокровище.

Почему винил, спросите вы? Особенно в нашу эпоху, когда в любое время в мировой сети можно найти любую музыку, при желании и наличии свободного места на жестком диске – в идеальном качестве форматов FLAC и lossless. Да потому что ни одна, даже самая качественная оцифровка не передаст вам тепла и особенного дыхания аналоговой записи – пластинка, в отличие от цифры, живая…

Конечно, для того чтобы услышать эту жизнь за непривычным для современного уха звучанием, нужен недешевый проигрыватель, ламповый усилитель примерно в ту же цену, фонокорректор и т.д. Но об этом мы поговорим как-нибудь в другой раз, а сегодня я, пожалуй, назову первую причину того, зачем вам все это нужно: если вы не слушали на виниле альбом Rising группы Rainbow – вы просто не жили!

Есть альбомы, в которых, скажем, из 10 песен четыре – абсолютно проходные и не запоминающиеся, пять – действительно хорошие и лишь одна-единственная – настоящий хит. Пропорции могут быть разными, но альбомов, где каждый трек – шедевр, реально мало. Rising относится именно к таким. Сказать, что это классика рока – значит не сказать ничего: это альбом на все времена.

Для тех, кто в домике, бункере или танке, поясню: Rainbow – коллектив, созданный в 1975 году двумя действительно великими музыкантами – гитаристом Ричи Блэкмором и вокалистом Ронни Джеймсом Дио. Rising, выпущенный в 1976 году, является вторым альбом группы и по праву самым успешным, занимающим почетное место в списке величайших рок-альбом всех времен. Вы можете удивиться, но записан он был всего за 10 дней – так душевно и слаженно работали музыканты. На этой пластинке шесть песен, общая продолжительность которых составляет всего 35 минут. Но каждая из этих минут, без всяких сомнений, стоит нескольких часов жизни.

В 2005 году на концерте Ронни Джеймса Дио в Москве, когда на "Горбушке" послышались первые звуки открывающего концерт трека – магической, таинственной, бодрой и легендарной первой песни альбома Rising Tarot Woman – зрители начали в прямом смысле сходить с ума. Никто не мог поверить, что Ронни сыграет нам ЭТО. Простая по композиции и лирике, но с атмосферным клавишным интро Тони Кэйри, обволакивающая рифами Блэкмора и чарующим вокалом Дио песня о гадалке-цыганке, единожды побывав у которой – забыть невозможно.

Не одним хард-роком едины, словно говорит нам вторая композиция – среднетемповая Run With The Wolf, насыщенная блюзовыми мотивами. Но никак не в лирике, нет, сэр! Автором всех текстов альбома является Дио, самый известный сказочник мира тяжелой музыки, поэтому отправляйтесь в страну оборотней и при полной луне пробегитесь зимней ночью с волками по снегу. А когда ваш забег закончится – познакомьтесь с леди Starstruck, которая крадется, словно кошка, и найдет вас, даже если вы улетите на Луну. И несет с собой она не любовь, а лишь неудачи. Заводной, почти танцевальный ритм-энд-блюз от маэстро Блэкмора может поднять настроение любому даже утром понедельника. И если этот трек не возымел на вас действия, вы бессердечный пенек, и вам должно быть прописано в медицинских целях слушать четвертую песню этого альбома. Самая короткая, но самая игривая композиция пластинки с простым, но компрометирующим названием-вопросом: Do you close your eyes, when you making love? Вы знаете на него ответ?

Сергей Сабуров рассказал о популярности виниловых пластинок и кассет

Вторая сторона пластинки содержит всего две песни, но зато каких! Масштабная, почти девятиминутная среднетемповая сказка Stargazer о волшебнике, приказавшем построить для себя башню до самых звезд. И девять лет, не зная, зачем и почему, в цепях и оковах, под дождем и в палящий зной люди строили башню из камня и собственной плоти и крови... Чтобы однажды волшебник смог подняться к звездам и упасть вниз с этой рукотворной вершины. Я вам скажу так: ни одна "Игра Престолов" не сравнится по эпичности с этой композицией, в записи которой принял участие Мюнхенский симфонический оркестр. Я слышал ее, наверное, уже тысячу раз, но всегда, когда под конец песни Ронни выкрикивает "I see the Rainbow rising!" – по моей спине бегут мурашки. Эта песня, на мой взгляд, – шедевр вокального искусства в рок-музыке. А сказка на этом заканчивается – закрывающая альбом A Light In The Black на какой-то бешеной для 1976 года скорости повествует нам о путешествии домой лирического героя, который строил башню волшебника и видел, как тот пал вниз с вершины мира. Фирменные гитарные виражи Ричи Блэкмора, сумасшедшее настроение и все та же несравненная магия Rainbow…

Вот так и пролетают эти 35 волшебных минут. Когда альбом заканчивается – даже самый мрачный вид за окном становится чуточку светлее, и в сердце зарождается надежда, что дождь прекратится солнечными лучами из-под серых туч, и в небе над мокрыми далями появится радуга… Зрелище, от которого на любой душе становится теплее.

В очередной раз насладившись этим, без сомнений, великим альбомом, я так и не смог придумать концовку рассказа о моей любви к шедевру. Да и зачем? Ведь Ронни и Ричи придумали ее за меня почти 40 лет назад…

Look at his tower of stone

I see a rainbow rising

Look there, on the horizon

And I'm coming home, I'm coming home, I'm coming home.

© Stargazer