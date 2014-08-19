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Музыка

19 августа 2014, 13:04

Aphex Twin анонсировал первый за 13 лет альбом Syro для браузера Tor

музыка браузер Tor Ричард Д. Джеймс

Фото: syro2eznzea2xbpi.com

В сети анонсирован новый альбом многоликого электронщика Aphex Twin под названием Syro. Примечательно не только то, что это первый за последние 13 лет релиз, но и то, что он был выложен для браузера Tor, где работает анонимная передача данных.

Ссылкой на альбом Ричард Д. Джеймс (настоящее имя артиста) поделился в своем Twitter. Если переходить по ней с обычных браузеров, вы не увидите ни названия альбома, ни названия треков, зато в самом низу страницы можно увидеть знаменитую ухмылку Джеймса.

16 августа логотип Aphex Twin с цифрами "2014" можно было видеть на борту дирижабля в небе над Лондоном. Позднее трафареты с логотипом Aphex Twin появлялись в самых разных местах, включая Radio City NYC. Таким образом Ричард заинтриговал своих поклонников.


Весной на Kickstarter были выкуплены права на неизданный в 1994 году альбом Ричарда под псевдонимом Caustic Window. Каждый, кто внес 16 долларов, получил цифровую версию утерянной пластинки.

Ричард Д. Джеймс известен своей гримасой, которую он ставит на все обложки и использует ее в клипах. Также он любит удивлять людей своими проделками. Так, в сонограмме композиции Equation, начиная с 05.26, можно увидеть ту самую ухмылку.

Одно из первых видео Aphex Twin - On

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