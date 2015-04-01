Форма поиска по сайту

01 апреля 2015, 14:27

Дэвид Духовны выпустит свой первый музыкальный альбом

Дэвид Духовны. Фото: imdb.com

Актер Дэвид Духовны освоит музыкальную стезю. В мае состоится релиз его первого альбома – Hell or Highwater.

Пластинка включит 12 треков, которые написал сам Духовны. Она выйдет на лейбле ThinkSay Records.

По словам актера, запись альбома была его давней мечтой. Впрочем, делать музыкальную карьеру Духовны не собирается, сообщает Associated Press.

Дэвид Духовны – обладатель двух "Золотых глобусов", среди наиболее известных его работ – роли в сериалах "Секретные материалы" и "Блудливая Калифорния".

Напомним, в январе стало известно, что легендарный телесериал "Секретные материалы" планируется перезапустить. В новый сезон войдут шесть эпизодов.

Добавим, что в феврале этого года актер Джонни Депп вместе с музыкантами Элисом Купером и Джо Перри создал рок-группу The Hollywood Vampires.

