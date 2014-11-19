Назван победитель конкурса на реставрацию музея Есенина

Музей Есенина. Фото: esenin-museum.ru

Историческое здание дома Константина Мейера, в котором с 2010 года располагается столичный филиал музея Есенина, отреставрируют за девять месяцев, сообщает пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

Подрядчик – компания "СианСтрой" – должен укрепить фундамент музея, сменить полы, сделать капитальный ремонт наружных инженерных сетей. Кроме того, в здании проведут электричество, водопровод, отопление и канализацию. В дальнейшем в здании планируют открыть современный музейный комплекс, отметили в департаменте по конкурентной политике.

Итоговая стоимость контракта составляет 121,5 миллиона рублей. Все работы должны быть выполнены в течение девяти месяцев со дня заключения контракта. Реставрация проводится в рамках Государственной программы "Культура Москвы 2012-2016".

Дом Константина Мейера в переулке Чернышевского был построен в 1894 году по проекту архитектора М.К. Геппенера. Здесь на литературные вечера часто собиралась творческая молодежь, в том числе члены Суриковского литературно-музыкального кружка, с которым с 1912 года тесно сотрудничал Сергей Есенин. Здание было передано музею в 2010 году, в настоящее время его посещение возможно только в рамках предлагаемой музеем экскурсии "Эта улица мне знакома…". Дом Мейера имеет статус объекта культурного наследия.

Главное здание музея Есенина находится доме №24 по Большому Строченовскому переулку в Замоскворечье. В этом доме поэт жил с 1911 по 1918 годы. Впервые музей открыл свои двери в 1995 году, к 100-летию со дня рождения поэта. В 1996 году музей Есенина получил статус государственного.