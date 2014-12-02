В Дом Мельникова можно будет попасть онлайн

Фото: М24.ru/ Владимир Яроцкий

Дом Мельникова можно будет посетить онлайн. Сотрудники музея планируют разработать виртуальную экскурсию по памятнику, сообщает Агентство "Москва".

В интернете изображения всех вещей Константина и Виктора Мельниковых: дневников, писем, архитектурных моделей.

Ранее M24.ru сообщало, что музей Константина и Виктора Мельниковых откроется для посетителей в тестовом режиме 3 декабря. Впервые экскурсантам покажут главный экспонат музея - "Экспериментальный дом-мастерскую Константина Мельникова".

Дом Мельникова будет открыт для посетителей со среды по воскресенье. Посетить его будет можно только в составе экскурсионных групп по пять человек с 13.00 до 15.00. Стоимость билета составит 300 рублей, для льготных категорий граждан - 150 рублей.

Первые полноценные экскурсии по Дому Мельникова начнут проводить в марте 2015 года.

Сотрудники музея пытаются воссоздать обстановку дома на момент ухода из жизни Виктора Мельникова в 2006 году. Пока они могут показать только творчество Константина. На данный момент описано около пяти тысяч предметов, находящихся в доме.