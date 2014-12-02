В Дом Мельникова можно будет попасть онлайн

Фото: М24.ru/ Владимир Яроцкий
Дом Мельникова можно будет посетить онлайн. Сотрудники музея планируют разработать виртуальную экскурсию по памятнику, сообщает Агентство "Москва".
В интернете изображения всех вещей Константина и Виктора Мельниковых: дневников, писем, архитектурных моделей.
Ранее M24.ru сообщало, что музей Константина и Виктора Мельниковых откроется для посетителей в тестовом режиме 3 декабря. Впервые экскурсантам покажут главный экспонат музея - "Экспериментальный дом-мастерскую Константина Мельникова".
Дом Мельникова будет открыт для посетителей со среды по воскресенье. Посетить его будет можно только в составе экскурсионных групп по пять человек с 13.00 до 15.00. Стоимость билета составит 300 рублей, для льготных категорий граждан - 150 рублей.
Первые полноценные экскурсии по Дому Мельникова начнут проводить в марте 2015 года.
Сотрудники музея пытаются воссоздать обстановку дома на момент ухода из жизни Виктора Мельникова в 2006 году. Пока они могут показать только творчество Константина. На данный момент описано около пяти тысяч предметов, находящихся в доме.
ДОМ МЕЛЬНИКОВАДом архитектора Мельникова, расположенный по адресу Кривоарбатский переулок, дом 10, - всемирно известный памятник архитектуры советского авангарда. Здание входит в список объектов культурного наследия регионального значения, но не является собственностью Москвы. При этом департамент проводит регулярные проверки дома.
Особняк был построен в 1927–1929 годах как квартира и мастерская для архитектора и его семьи. На этом проекте Мельников опробовал идею круглого дома, которую собирался использовать и для коммунальных построек. Однако в целом разрешение на строительство отдельного дома, да еще в центре Москвы, было нетипично для периода, когда по всей стране шло создание домов-коммун.
В 2002 году компания "Трастойл" пыталась построить рядом с домом торгово-развлекательный комплекс, а это могло бы привести к разрушению фундамента дома, но в 2011 году в результате многочисленных судебных разбирательств площадь предполагаемого комплекса существенно уменьшилась. Дом Мельникова включен во все мировые путеводители и справочники по истории архитектуры.