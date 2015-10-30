Музей истории ГУЛАГа открылся в столице в новом здании

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Музей истории ГУЛАГа открылся в Москве в новом здании в 1-м Самотечном переулке, сообщает Агентство "Москва". Его открытие приурочили ко Дню памяти жертв политических репрессий, который проводится в России 30 октября.

"В этом музее нет актового зала, кафе, ресторанов – это совсем другой музей, мы его долго строили. Этот музей – память тех, кто оказался безвинными жертвами страшного периода истории нашей страны, музей – памятник над огромной братской могилой тех людей, которые не сумели получить даже куска кладбищенской земли, это музей – приговор", – сказал заммэра по социальным вопросам Леонид Печатников.

Музей открыт в бывшем общежитии Московского метрополитена, это здание 1906 года постройки. В экспозицию музея вошли предметы, привезенные из 25 музеев. В коллекции архив писем и воспоминаний бывших узников ГУЛАГа, личные вещи, предметы лагерного быта: одежда, наручники, тюремные койки, двери тюремных камер, самодельные шахматные доски и портсигары, нашивки с номерами заключенных.

Экспозиция также включает в себя произведения искусства, созданные как художниками, прошедшими ГУЛАГ, так и современными авторами.

Кроме того, 31 октября откроется межмузейный семинар, где будет обсуждаться вопрос создания ассоциации музеев памяти. Также при музее создан социально-волонтерский центр, который организует помощь пожилым людям, пострадавшим от репрессий.

Напомним, 30 октября по всей России вспоминают жертв политических репрессий. Накануне, 29 октября, общество “Мемориал” уже несколько лет проводит акцию “Возвращение имен". В течение всего дня у Соловецкого камня читают имена расстрелянных в Москве в годы советского террора.

Нынешняя акция стала уже девятой. Имена звучали 12 часов без остановки. По данным общественной организации, за годы "красного террора" только в столице расстреляли более 40 тысяч человек.