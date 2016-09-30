Украденные шедевры Ван Гога обнаружили в Италии

[html]

Our two stolen Van Gogh paintings are found after 14 years! https://t.co/j9i13BS6tQ pic.twitter.com/AbvqicKzK5 — Van Gogh Museum (@vangoghmuseum) 30 сентября 2016 г.

[/html]Полиция Неаполя обнаружила две картины нидерландского художника Винсента Ван Гога, украденные в 2002 году из музея Ван Гога в Амстердаме. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение пресс-службы музея.

Картины "Вид на море у Схевенингена" (1882) и "Паства выходит из реформистской церкви в Ньюнене" (1884-85) были найдены утром 30 сентября полицией Неаполя. Итальянские эксперты уже подтвердили подлинность произведений искусства. По их предварительному заключению, полотна хранились без рам и имеют некоторые повреждения красочного слоя из-за неправильных условий хранения, но в целом состояние картин оценивается как довольно хорошее.

Когда картины вернутся в Амстердам, пока неизвестно.