По московским меркам: Девять тысяч звезд под куполом

Одним из самых больших куполов не только в Москве, но и в Европе является купол Большого Звездного зала Московского планетария. Его диаметр составляет 25 метров, а площадь — ни много ни мало 1 000 квадратных метров! Благодаря высокотехнологичному проекционному оборудованию на куполе можно увидеть более 9 000 мерцающих звезд и полюбоваться небесными явлениями, например солнечным затмением.

Сам Московский планетарий был основан еще в 1929 году. В девяностых он был закрыт на реконструкцию, в ходе которой было заменено покрытие, установлено новое оборудование, а сам планетарий поднят на шесть метров вверх. Реконструкция была выполнена по проекту архитектора Александра Анисимова, автора нового здания Театра на Таганке. Обновленный Московский планетарий был открыт для посетителей в 2011 году.

Что интересно, несколькими десятилетиями ранее в Москве находилось и самое крупное купольное сооружение в мировом масштабе. Речь идет о так называемом Большом Куполе, который готовился в качестве здания испытательного центра Всесоюзного электротехнического института имени В. И. Ленина и был построен в 1984 году. Ожидалось, что здесь будут осуществляться испытания высоковольтного оборудования. Размеры купола действительно впечатляют: диаметр составлял 236,5 метров! Однако, будучи рассчитанным на электромагнитные испытания, купол не выдержал испытаний первой зимой: причиной его разрушения уже через несколько месяцев стал снег.

В настоящий момент первую строчку мирового рейтинга крупнейших куполов занимает соответствующее сооружение на стадионе SportsHub в Сингапуре, который был открыт всего несколько месяцев назад — в июне 2014 года. Главной достопримечательностью комплекса, растянувшегося на 35 гектаров, стала огромная чаша стадиона с внушительным раздвижным куполом. Диаметр купола в 12 раз превосходит московского рекордсмена и равен 310 метрам. Внушительна и площадь купола, составляющая более 20 000 квадратных метров. Матчи по футболу, крикету, регби, а также легкоатлетические соревнования могут наблюдать на стадионе 55 000 болельщиков. При этом, чтобы перейти из одного режима покрытия в другое (например, из полностью закрытого в полностью открытое), куполу требуется двое суток.