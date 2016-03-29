В Twitter стартовала международная неделя музеев

Фото: twitter.com

Третья международная неделя музеев началась в Twitter, сообщает "Дни.ру". В культурной акции, которая проходит с 28 марта по 3 апреля 2016 года, принимают участие более трех тысяч музеев. В том числе 82 российских. В прошлом году в акции участвовали около 30 российских культурных учреждений.

Одним из крупнейших российских музеев, участвующих в этом году в акции, стал "Эрмитаж".

В течение недели крупнейшие музеи мира будут рассказывать c помощью Twitter, Periscope и сервиса Vine о музейной жизни, интересных фактах, экспозициях, мероприятиях, истории своих архитектурных сооружений, инновациях, своих любимых местах, экспонатах.

Следить за международной неделей музеев можно с помощью хэштега #MuseumWeek, в аккаунте арт-проекта @MuseumWeek, а также в Twitter-разделе сайта museumweek2016.org.

В этом году мероприятие #MuseumWeek посвящено темам сохранения культурного наследия. В последние годы ценности не раз оказывались под угрозой. Начиная от атак в Париже и терактов в

Национальном музее Бардо в Тунисе до разрушения архитектурных памятников: руин Пальмиры, Нимруда, Хатры.

[URLEXTERNAL=http://lectory.m24.ru/lecture/index/23]Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский – о музее без охраны и письме министрам[/URLEXTERNAL]

В этом году неделя музеев разделена на семь тематических дней, каждому из которых посвящен свой собственный хэштег: