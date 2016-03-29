В Twitter стартовала международная неделя музеев

Фото: twitter.com
Третья международная неделя музеев началась в Twitter, сообщает "Дни.ру". В культурной акции, которая проходит с 28 марта по 3 апреля 2016 года, принимают участие более трех тысяч музеев. В том числе 82 российских. В прошлом году в акции участвовали около 30 российских культурных учреждений.
Одним из крупнейших российских музеев, участвующих в этом году в акции, стал "Эрмитаж".
Международная акция #MuseumWeek началась! Следите за нашим твиттером с 28.03 по 03.04! #MuseumWeek starts today! pic.twitter.com/bHYA0IHyV7— Эрмитаж / Hermitage (@state_hermitage) 28 марта 2016 г.
В течение недели крупнейшие музеи мира будут рассказывать c помощью Twitter, Periscope и сервиса Vine о музейной жизни, интересных фактах, экспозициях, мероприятиях, истории своих архитектурных сооружений, инновациях, своих любимых местах, экспонатах.
Следить за международной неделей музеев можно с помощью хэштега #MuseumWeek, в аккаунте арт-проекта @MuseumWeek, а также в Twitter-разделе сайта museumweek2016.org.
В этом году мероприятие #MuseumWeek посвящено темам сохранения культурного наследия. В последние годы ценности не раз оказывались под угрозой. Начиная от атак в Париже и терактов в
Национальном музее Бардо в Тунисе до разрушения архитектурных памятников: руин Пальмиры, Нимруда, Хатры.
В этом году неделя музеев разделена на семь тематических дней, каждому из которых посвящен свой собственный хэштег:
- #secretsMW – День секретов. Понедельник, 28 марта.
В этот день музеи по всему миру раскрыли свои главные секреты и рассказали посетителям о неизвестных фактах музейной жизни.
- #peopleMW – День людей. Вторник, 29 марта.
Второй день арт-проекта посвящен людям, которые внесли свой вклад в создание музеев – от основателей до нынешних сотрудников.
- #architectureMW – День архитектуры. Среда, 30 марта.
Третий день акции будет посвящен архитектуре – музеи поделятся историями своих зданий, территорий, окрестностей и т.д.
- #heritageMW – День наследия. Четверг 31 марта.
В этот день музеи по всему миру расскажут о материальном и нематериальном наследии, которое хранится в их выставочных залах и запасниках
- #futureMW – День будущего. Пятница, 1 апреля.
В пятницу пользователи Twitter смогут узнать о разных инновационных проектах лучших музеев мира, их научных исследованиях, планах на будущее.
- #zoomMW – День увеличения. Суббота, 2 апреля.
В шестой день арт-проекта музеи будут рассказывать о деталях, на которые широкая публика обычно редко обращает внимание.
- #loveMW – День любви. Воскресенье, 3 апреля.
В последний день акции музейные сотрудники поделятся со своими читателями тем, что они больше всего любят в своей работе, истории, экспозициях и т.д.