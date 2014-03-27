Центр современной культуры "Гараж" станет музеем искусства

Фото: garageccc.com

Столичный Центр современной культуры "Гараж" с 1 мая будет функционировать как Музей современного искусства, сообщает в четверг пресс-служба арт-центра.

Деятельность нового музея будет основана на собственном архиве печатных, фото-, видео- и аудиоматериалов по истории современного российского искусства, которая позволяет "Гаражу" выступать международным экспертом в этой области.

Основной задачей Музея современного искусства станет знакомство российской аудитории с лучшими выставками мирового современного искусства.

Стоит также отметить, что в следующем году состоится открытие основного здания музея в Парке Горького.