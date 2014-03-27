Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 марта 2014, 21:10

Культура

Центр современной культуры "Гараж" станет музеем искусства

Фото: garageccc.com

Столичный Центр современной культуры "Гараж" с 1 мая будет функционировать как Музей современного искусства, сообщает в четверг пресс-служба арт-центра.

Деятельность нового музея будет основана на собственном архиве печатных, фото-, видео- и аудиоматериалов по истории современного российского искусства, которая позволяет "Гаражу" выступать международным экспертом в этой области.

Основной задачей Музея современного искусства станет знакомство российской аудитории с лучшими выставками мирового современного искусства.

Стоит также отметить, что в следующем году состоится открытие основного здания музея в Парке Горького.

музеи искусство Центр современной культуры Гараж

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика