Видеоархив "Золотой маски" передадут Театральному музею им. Бахрушина

Национальная театральная премия "Золотая маска". Фото: ИТАР-ТАСС

Видеоархив спектаклей, номинировавшихся на всероссийскую театральную премию "Золотая маска" в 1995-2005 годах, передадут в Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина. Об этом сообщается в понедельник на сайте музея.

По решению Союза театральных деятелей России в музей передаются в дар кассеты с видеозаписями спектаклей-участников конкурсов на премию "Золотая Маска" за последние 20 лет, отмечается в сообщении.

Данные кассеты являются собственностью СТД.

Торжественная передача видеоархива состоится 30 января, к 120-летию со дня основания Бахрушинского музея.

Как заявил руководитель СТД Александр Калягин, архив музея - лучшее место для хранения коллекции спектаклей, которые были поставлены в разных театрах России. "Это, по сути, сегодняшняя история отечественной театральной культуры", - отметил Калягин.

В свою очередь гендиректор Бахрушинского музея Дмитрий Родионов сказал, что передача видеоархива имеет огромное значение для отечественной культуры. "Картина очень непростого периода в отечественной истории и в истории российского театра получает возможность быть доступной как для исследователей, так и для всех людей, интересующихся театральным искусством России на рубеже XX-XXI веков. Материалы, переданные нам в дар, будут оцифрованы и использованы для научно-просветительской деятельности музея", - сообщил Родионов.

Всероссийская театральная премия "Золотая маска" и одноименный фестиваль были учреждены в 1994 году Союзом театральных деятелей России. Премию вручают спектаклям всех жанров театрального искусства - драма, опера, балет, оперетта и мюзикл, кукольный театр.