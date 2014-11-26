Назначен и.о. директора музейного комплекса "Новый Иерусалим"

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Исполняющим обязанности генерального директора музейно-выставочного комплекса "Новый Иерусалим" стала Надежда Усманова, сообщили M24.ru в пресс-службе музея.

Ранее Усманова занимала должность заместителя директора комплекса по научно-просветительской работе. Как отметили в "Новом Иерусалиме", какое место займет бывший директор "Нового Иерусалима" Наталья Абакумова, пока неизвестно.

Крупнейший музейный комплекс Подмосковья - "Новый Иерусалим", построенный неподалеку от восстанавливаемого Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря, открылся для посетителей 25 ноября. Здесь представлены экспозиции, посвященные древнерусскому церковному искусству, а также усадебной жизни XIX века и первым портретам в истории русской живописи.

По словам экс-директора учреждения, музей после запуска новых проектов готовится принимать за год не менее полумиллиона человек. "Раньше нас посещали около 300 тысяч человек - это солидное число, но сейчас мы видим возможность значительно его увеличить", - сказала Абакумова.

Руководитель администрации Истринского района Андрей Дунаев добавил, что, по его оценкам, в 2018 году "Новый Иерусалим" будет посещать 1,2 миллиона туристов. Отметим, всего в музейном комплексе можно увидеть более 100 тысяч экспонатов.