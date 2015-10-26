Форма поиска по сайту

26 октября 2015, 10:10

Культура

Опубликован список музеев, которые останутся под охраной полиции

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

Полиция опубликовала на своем сайте список музеев, которые останутся под охраной МВД.

Напомним, с 1 ноября министерство собирается снять охрану с более чем 3 тысяч объектов. Таким образом, число постов вневедомственной охраны в госучреждениях сократится в 13 раз.

Все остальные объекты, подлежащие обязательной охране, планируется передать в оперативное обслуживание организациям ведомственной охраны, ФГУП "Охрана" и негосударственным охранным фирмам.

В настоящее время насчитывается около 3,5 тысяч объектов под охраной МВД, оставить же планируется 262 из них. В частности, полиция продолжит работать в четырех библиотеках, 46 музеях и 10 архивах. В список вошли:

  • Российская государственная библиотека,
  • Российская государственная детская библиотека,
  • Всероссийская библиотека иностранной литературы им. Рудомино,
  • Российская национальная библиотека в Санкт-Петербурге,
  • Архангельский Государственный музей деревянного зодчества и народного искусства "Малые Карелы",
  • Государственный военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле",
  • Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Здание губернских присутственных мест",
  • Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Александровская слобода",
  • "Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник",
  • "Музей-панорама "Сталинградская битва",
  • Государственный музей истории космонавтики им. К.Э Циолковского,
  • Музей-заповедник острова Кижи,
  • Государственный мемориальный музей-заповедник А.Н. Островского "Щелыково",
  • Государственный музей Л.Н. Толстого,
  • "Центральный музей ВОВ 1941-1945",
  • Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства,
  • Государственный музей Востока,
  • Центральный музей древнерусской культуры и искусства им. А.Рублева,
  • Государственный центральный театральный музей им. А.А. Бахрушина,
  • Государственный литературный музей (изобразительные фонды),
  • Государственный исторический музей,
  • Государственный центральный музей музыкальной культуры им. М.И.Глинки",
  • Политехнический музей,
  • Государственный центральный музей современной истории России,
  • Основное здание ГММИ им. А.С. Пушкина,
  • Всероссийское музейное объединение "Государственная Третьяковская галерея",
  • Государственный научно-иследовательский музей архитектуры им. А.В.Щусева,
  • Музей-заповедник "Горки Ленинские",
  • Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник,
  • Музей-заповедник "Абрамцево",
  • Новгородский государственный объединенный музей-заповедник,
  • Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева "Спасское-Лутовиново",
  • Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник имени А.С. Пушкина "Михайловское",
  • Лермонтовский музей-заповедник "Тарханы",
  • Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник,
  • Музей-заповедник М.A.Шолохова,
  • Саратовский государственный художественный музей им. А.Н.Радищева,
  • Государственный Русский музей "Михайловский дворец",
  • Государственный Эрмитаж "Зимний дворец",
  • Государственный музей-заповедник "Петергоф",

  • Государственный музей-заповедник "Царское Село",
  • Российский этнографический музей,
  • Всероссийский музей А.С. Пушкина,
  • Государственный историко-культурный и природный музей-заповедник А.С. Грибоедова "Хмелита",
  • Тульский государственный музей оружия,
  • Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле,
  • Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В.Д. Поленова",
  • Государственный мемориальный и природный заповедник, музей-усадьба Л.Н. Толстого "Ясная Поляна",
  • Государственный историко-мемориальный музей-заповедник "Родина В.И. Ленина",
  • Государственный архив научно-технической документации,
  • Государственный архив РФ,
  • Российский государственный военно-исторический архив,
  • Российский государственный архив социально-политической истории,
  • Российский государственный военный архив,
  • Российский государственный архив литературы и искусства,
  • Российский государственный архив кино-фото документов,
  • Российский государственный исторический архив,
  • Российский государственный исторический архив Дальнего Востока,
  • Центр хранения страхового фонда.

