Опубликован список музеев, которые останутся под охраной полиции

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

Полиция опубликовала на своем сайте список музеев, которые останутся под охраной МВД.

Напомним, с 1 ноября министерство собирается снять охрану с более чем 3 тысяч объектов. Таким образом, число постов вневедомственной охраны в госучреждениях сократится в 13 раз.

Все остальные объекты, подлежащие обязательной охране, планируется передать в оперативное обслуживание организациям ведомственной охраны, ФГУП "Охрана" и негосударственным охранным фирмам.

В настоящее время насчитывается около 3,5 тысяч объектов под охраной МВД, оставить же планируется 262 из них. В частности, полиция продолжит работать в четырех библиотеках, 46 музеях и 10 архивах. В список вошли: