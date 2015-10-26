Опубликован список музеев, которые останутся под охраной полиции

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин
Полиция опубликовала на своем сайте список музеев, которые останутся под охраной МВД.
Напомним, с 1 ноября министерство собирается снять охрану с более чем 3 тысяч объектов. Таким образом, число постов вневедомственной охраны в госучреждениях сократится в 13 раз.
Все остальные объекты, подлежащие обязательной охране, планируется передать в оперативное обслуживание организациям ведомственной охраны, ФГУП "Охрана" и негосударственным охранным фирмам.
В настоящее время насчитывается около 3,5 тысяч объектов под охраной МВД, оставить же планируется 262 из них. В частности, полиция продолжит работать в четырех библиотеках, 46 музеях и 10 архивах. В список вошли:
- Российская государственная библиотека,
- Российская государственная детская библиотека,
- Всероссийская библиотека иностранной литературы им. Рудомино,
- Российская национальная библиотека в Санкт-Петербурге,
- Архангельский Государственный музей деревянного зодчества и народного искусства "Малые Карелы",
- Государственный военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле",
- Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Здание губернских присутственных мест",
- Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Александровская слобода",
- "Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник",
- "Музей-панорама "Сталинградская битва",
- Государственный музей истории космонавтики им. К.Э Циолковского,
- Музей-заповедник острова Кижи,
- Государственный мемориальный музей-заповедник А.Н. Островского "Щелыково",
- Государственный музей Л.Н. Толстого,
- "Центральный музей ВОВ 1941-1945",
- Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства,
- Государственный музей Востока,
- Центральный музей древнерусской культуры и искусства им. А.Рублева,
- Государственный центральный театральный музей им. А.А. Бахрушина,
- Государственный литературный музей (изобразительные фонды),
- Государственный исторический музей,
- Государственный центральный музей музыкальной культуры им. М.И.Глинки",
- Политехнический музей,
- Государственный центральный музей современной истории России,
- Основное здание ГММИ им. А.С. Пушкина,
- Всероссийское музейное объединение "Государственная Третьяковская галерея",
- Государственный научно-иследовательский музей архитектуры им. А.В.Щусева,
- Музей-заповедник "Горки Ленинские",
- Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник,
- Музей-заповедник "Абрамцево",
- Новгородский государственный объединенный музей-заповедник,
- Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева "Спасское-Лутовиново",
- Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник имени А.С. Пушкина "Михайловское",
- Лермонтовский музей-заповедник "Тарханы",
- Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник,
- Музей-заповедник М.A.Шолохова,
- Саратовский государственный художественный музей им. А.Н.Радищева,
- Государственный Русский музей "Михайловский дворец",
- Государственный Эрмитаж "Зимний дворец",
- Государственный музей-заповедник "Петергоф",
- Полицейскую охрану планируется снять более чем с трех тысяч объектов
- Сокращения в МВД не затронут спецподразделения – Колокольцев
- Охрана полицией 46 федеральных музеев и архивов сохранится – Мединский
- Государственный музей-заповедник "Царское Село",
- Российский этнографический музей,
- Всероссийский музей А.С. Пушкина,
- Государственный историко-культурный и природный музей-заповедник А.С. Грибоедова "Хмелита",
- Тульский государственный музей оружия,
- Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле,
- Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В.Д. Поленова",
- Государственный мемориальный и природный заповедник, музей-усадьба Л.Н. Толстого "Ясная Поляна",
- Государственный историко-мемориальный музей-заповедник "Родина В.И. Ленина",
- Государственный архив научно-технической документации,
- Государственный архив РФ,
- Российский государственный военно-исторический архив,
- Российский государственный архив социально-политической истории,
- Российский государственный военный архив,
- Российский государственный архив литературы и искусства,
- Российский государственный архив кино-фото документов,
- Российский государственный исторический архив,
- Российский государственный исторический архив Дальнего Востока,
- Центр хранения страхового фонда.
Ссылки по теме
Сайты по теме