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Культура

25 июля 2012, 10:56

В Москве завершено строительство Музея войны 1812 года

музеи выставки Отечественная война 1812 Исторический музей Министерство культуры

ИТАР-ТАСС

Строительство Музея войны 1812 года, созданного в Москве на базе Государственного исторического музея, завершено, а в его залах идет монтаж экспозиции. Об этом РИА Новости рассказал заместитель министра культуры Андрей Бусыгин.

"Сейчас строительные работы закончились. Идет монтаж музейных витрин, и в соответствии с разработанной концепцией формируется экспозиция", - уточнил собеседник агентства.

Новый музей, который планируется открыть в конце лета - начале осени, разместился во внутреннем дворе здания бывшей Городской думы, которое больше известно как Музей Ленина. Здание представляет собой двухуровневый павильон с прозрачной крышей.

Андрей Бусыгин напомнил, что музей, посвященный этой войне, планировалось создать еще сто лет назад, к вековому юбилею победы России в Отечественной войне 1812 года. Однако этому помешали Первая Мировая война и революция 1917 года. "На 100 лет позже запланированного, наконец-то музей будет открыт как подразделение Государственного исторического музея (ГИМ). Именно в его фондах хранилось все, что было собрано к 1912 году", - отметил замминистра.

Ранее директор ГИМа Алексей Левыкин рассказывал, что основой экспозиции станут предметы, собранные воедино в фондах Исторического музея после масштабной выставки, посвященной столетнему юбилею Отечественной войны 1812 года.

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