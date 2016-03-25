Музей Рязанова создадут в киноцентре "Эльдар" в Москве

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Музей советского и российского кинорежиссера Эльдара Рязанова создадут в киноцентре "Эльдар". Об этом рассказал замглавы департамента культуры Владимир Филиппов, сообщает МИА "Россия сегодня".

"Мы завершили объединение всех кинотеатров в городе в сеть "Московское кино". Скоро откроется кинотеатр "Тула", где будет создан большой культурный центр. В кинотеатре "Эльдар" будет создан музей Эльдара Рязанова", – подчеркнул Филиппов.

Он также добавил, что в рамках Года кино в кинотеатрах пройдут квесты и различные образовательные проекты.

Напомним, Эльдар Рязанов скончался в ночь на 30 ноября в одной из московских клиник. Ему было 88 лет.

Его похоронили на Новодевичьем кладбище. Его могила расположена недалеко от места упокоения известного советского диктора Юрия Левитана.

Прощание и панихида с режиссером прошли в Центральном доме литераторов, где собрались сотни людей. На Большую Никитскую пришли актеры, друзья и родственники, а также почитатели таланта режиссера, который подарил нам десятки фильмов, таких как "Ирония судьбы" и "Жестокий романс".