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Москва 24

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Культура

24 декабря 2014, 16:37

Первый частный музей ар-деко открылся в Москве

музеи выставки экспозиции ар-деко

"Афиша": В Москве открылся первый частный музей ар-деко

В Москве в здании бывшего Императорского монетного двора открылся первый частный музей ар-деко, сообщает телеканал "Москва 24".

Коллекция Мкртича Окрояна, которую он начал собирать еще в середине 1990-х годов, стала основой постоянной экспозиции.

Общая площадь выставочного зала – 500 квадратных метров. Здесь разместили более 900 экспонатов и еще 500 предметов изящной мебели эпохи ар-деко.

Большое влияние на художников, чьи работы представлены в музее, оказал балет Дягилева. В коллекции есть множество танцовщиц из слоновой кости, мрамора и кварца.

В коллекции музея – работы Дмитрия Чипаруса, Фердинанда Прайсса, Жана Дюнана, Эдгара Брандта, Поля Фолло.

В планах музея – регулярное обновление временных экспозиций, мастер-классы и лекции.

Музей работает ежедневно, кроме понедельника. Время работы: с 11.00 до 21.00.

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